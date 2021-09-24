Один из матчей Первой лиги перенесен на неопределенный срок

Администрация ПФЛ перенесла на более поздний срок матч 10-го тура Первой лиги между "Олимпиком" и "ВПК-Агро".

Если команды до 30 сентября не договорятся о новой дате проведения встречи, то ее определит Администрация ПФЛ.

Поединок перенесен в связи с невозможностью его проведения на домашнем стадионе каждой из команд.

Кроме того, как сообщает пресс-служба "ВПК-Агро", в этой паре произошла смена хозяев поля и гостей: данный поединок 10-го тура пройдет на поле ФК "Олимпик", а 25-го, во втором круге, — на стадионе "Метеор" в Днепре, и хозяином в нем будет клуб из села Вишневое Магдалиновского района Днепропетровской области.

Добавим, "ВПК-Агро" находится на 14-й позиции в турнирной таблице Первой лиги. Донецкий "Олимпик", набрав 11 баллов, занимает 11-е место.

Ранее "Олимпик" давал информацию, что матч состоится 25 сентября в 13:15 на стадионе "Метеор" в Днепре.