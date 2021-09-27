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Хавбек Металлиста: Жаль, что наших болельщиков закрыли за забором, это было не очень гостеприимно
В Металлисте продолжают раскачивать тему забора в Кривом Роге
metalist.ua
Полузащитник "Металлиста" Евгений Подлепенец поделился эмоциями после
— Очень хорошая игра в нашем исполнении."Кривбасс" начал навязывать нам борьбу, делать много длинных передач, но мы с этим справились. Первый тайм был более равный, во втором мы полностью взяли игру под свой контроль и сделали большую разницу в этом матче.
— Ты стал соавтором первого гола. Давай вспомним этот момент.
— Пошла передача на дальнюю штангу, Мизюк сбросил головой, я просто выпрыгнул и ударил по воротам, случился рикошет — и гол.
— Поединок против "Кривбасса" для вас был принципиальным? Как и победа в нем.
— Да, конечно, очень принципиальный матч, особенно в Кривом Роге, где все болели за "Кривбасс". Жаль, что наших болельщиков закрыли за забором, это было не очень гостеприимно. Но мы выиграли и посвящаем эту победу им.
— Сам что запомнишь после такого матча?
— Нашу команду. Она очень дружелюбная, у нас отличный коллектив, мы играем друг за друга и видим очень положительный результат.
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