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Хавбек Металлиста: Жаль, что наших болельщиков закрыли за забором, это было не очень гостеприимно

Первая лига
(1 голосов)

В Металлисте продолжают раскачивать тему забора в Кривом Роге

Хавбек Металлиста: Жаль, что наших болельщиков закрыли за забором, это было не очень гостеприимно

metalist.ua

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Евгений Подлепенец поделился эмоциями после победы над "Кривбассом" (5:0) в матче 10-го тура Первой лиги.

— Очень хорошая игра в нашем исполнении."Кривбасс" начал навязывать нам борьбу, делать много длинных передач, но мы с этим справились. Первый тайм был более равный, во втором мы полностью взяли игру под свой контроль и сделали большую разницу в этом матче.

— Ты стал соавтором первого гола. Давай вспомним этот момент.

— Пошла передача на дальнюю штангу, Мизюк сбросил головой, я просто выпрыгнул и ударил по воротам, случился рикошет — и гол.

— Поединок против "Кривбасса" для вас был принципиальным? Как и победа в нем.

— Да, конечно, очень принципиальный матч, особенно в Кривом Роге, где все болели за "Кривбасс". Жаль, что наших болельщиков закрыли за забором, это было не очень гостеприимно. Но мы выиграли и посвящаем эту победу им.

— Сам что запомнишь после такого матча?

— Нашу команду. Она очень дружелюбная, у нас отличный коллектив, мы играем друг за друга и видим очень положительный результат.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков) Евгений Подлепенец
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Источник:
Металлист

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