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"Орлы" Рыпана одолели тернопольских "туров" Климовского. Нива – Прикарпатье 0:2
Второе подряд поражение тернополян
Первая лига, 10 тур
27.09.2021, 17:30
Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича
Арбитр в поле - Александр Афанасьев (Харьков)
Нива (Тернополь) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2
Голы: Василий Цюцюра (45+1), Роман Барчук (52)
"Нива": 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав, 15 Мороз Тарас, 88 Процив Максим, 17 Волохатый Роман, 8 Дедух Руслан, 23 Бычек Константин, 33 Демчук Максим, 10 Ризнык Андрей.
Запасные: 71 Жупанский Виталий, 65 Васько Артем, 4 Зинь Андрей, 2 Скакун Андрей, 99 Малащук Андрей, 24 Козак Богдан, 77 Мамешев Магомед, 18 Кобеля Александр, 25 Вольский Даниил, 9 Кисленко Сергей, 11 Гатала Игорь.
Главный тренер - Игорь Климовский
"Прикарпатье": 24 Пицан Иван, 23 Квасный Николай, 11 Писко Михаил, 89 Матушевский Олег, 5 Лень Олег, 17 Семотюк Владислав, 19 Волошинович Ростислав, 14 Цюцюра Василий, 21 Сондей Иван, 15 Воробчак Назарий, 90 Барчук Роман.
Запасные: 77 Дытко Роман, 54 Новак Андрей, 34 Генык Василий, 7 Кузьмин Роман, 4 Пастух Иван, 12 Сикач Николай, 6 Рудюк Владимир, 8 Толочко Роман, 10 Хома Андрей, 2 Мащенко Данил, 22 Мицик Богдан, 44 Пархуць Виталий.
Главный тренер - Олег Рыпан
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