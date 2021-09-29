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Климовский покинул тернопольскую Ниву - СМИ
Специалист возглавлял команду с апреля
Фото: Нива Т
Украинский специалист Игорь Климовский покинул пост главного тренера тернопольской "Нивы". Об этом информирует SportArena.
49-летний наставник возглавлял команду с апреля. В прошлом сезоне "Нива" финишировала 13-й в Первой лиге.
После 10-ти сыгранных матчей тернопольская команда занимает 6-е место. Клуб Первой лиги выиграл 4 матча, 3 раза сыграл вничью и трижды потерпел поражение.
В августе Игорь Климовский считался главным претендентом на вакантную должность в ФК "Львов". Но тернопольский клуб позже объявил, что специалист продолжит работу в "Ниве".
На уровне Премьер-лиги наставник работал в донецком "Олимпике", который покинул в феврале.
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