Климовский покинул тернопольскую Ниву - СМИ

Украинский специалист Игорь Климовский покинул пост главного тренера тернопольской "Нивы". Об этом информирует SportArena.

49-летний наставник возглавлял команду с апреля. В прошлом сезоне "Нива" финишировала 13-й в Первой лиге.

После 10-ти сыгранных матчей тернопольская команда занимает 6-е место. Клуб Первой лиги выиграл 4 матча, 3 раза сыграл вничью и трижды потерпел поражение.

В августе Игорь Климовский считался главным претендентом на вакантную должность в ФК "Львов". Но тернопольский клуб позже объявил, что специалист продолжит работу в "Ниве".

На уровне Премьер-лиги наставник работал в донецком "Олимпике", который покинул в феврале.