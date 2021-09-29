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Климовский покинул тернопольскую Ниву - СМИ

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Специалист возглавлял команду с апреля

Климовский покинул тернопольскую Ниву - СМИ

Фото: Нива Т

Новина українською

Украинский специалист Игорь Климовский покинул пост главного тренера тернопольской "Нивы". Об этом информирует SportArena.

49-летний наставник возглавлял команду с апреля. В прошлом сезоне "Нива" финишировала 13-й в Первой лиге.

После 10-ти сыгранных матчей тернопольская команда занимает 6-е место. Клуб Первой лиги выиграл 4 матча, 3 раза сыграл вничью и трижды потерпел поражение.

В августе Игорь Климовский считался главным претендентом на вакантную должность в ФК "Львов". Но тернопольский клуб позже объявил, что специалист продолжит работу в "Ниве".

На уровне Премьер-лиги наставник работал в донецком "Олимпике", который покинул в феврале.

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В статье: Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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Источник:
SportArena

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Комментарии (2)
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LAZ E183 (Рига)
29.09.2021 в 15:32
Вже пошкодував, мабуть, що не прийняв Львів. Але тим краще. Дулуб сильніший.
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0
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armik (Киев)
29.09.2021 в 15:21
Через неделю очередной пендель под зад получит Бадло и со всей своей командой сбитых летчиков усилит коллектив.
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0
0


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