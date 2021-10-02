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Матч Подолье – Олимпик завершился потасовкой. Два игрока гостей получили красные карточки

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Горячая Первая лига

Матч Подолье – Олимпик завершился потасовкой. Два игрока гостей получили красные карточки

скриншот youtube

Новина українською

Матч 11-го тура Первой лиги между "Подольем" и "Олимпиком" завершился потасовкой с участием игроков обеих команд.

"Олимпик" забил решающий и единственный в матче гол на 90+6 минуте, а после финального свистка вратарь "Подолья" побежал высказывать претензии судье.

Игроки "Олимпика" пытались ему помешать что и вылилось в конфликт в центре поля.

В итоге, два футболиста "Олимпика" Иван Белый и Владислав Рыбак получили по красной карточке после завершения матча.

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В статье: Олимпик (Донецк) Подолье (Хмельницкий)
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
02.10.2021 в 00:04
Неплохо. Олимпик побежал защищать судью и огреб две красные.
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Цап-царап (Харків)
02.10.2021 в 00:50
ЗащитнЕчГи... Если не получат по 3 игры дисквалификации, то федерация прогнила...
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