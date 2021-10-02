Матч Подолье – Олимпик завершился потасовкой. Два игрока гостей получили красные карточки

Матч 11-го тура Первой лиги между "Подольем" и "Олимпиком " завершился потасовкой с участием игроков обеих команд.

"Олимпик" забил решающий и единственный в матче гол на 90+6 минуте, а после финального свистка вратарь "Подолья" побежал высказывать претензии судье.

Игроки "Олимпика" пытались ему помешать что и вылилось в конфликт в центре поля.

В итоге, два футболиста "Олимпика" Иван Белый и Владислав Рыбак получили по красной карточке после завершения матча.