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Из-за загруженности НТК имени Банникова матч Первой лиги перенесли в Чернигов
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Сегодня проходит первый поединок 12 тура Первой лиги "Олимпик" - "Краматорск" (начался в 13:15, за ним можно следить
Для донецких хозяев из-за войны с Россией за Донбасс домашним является киевский НТК имени Банникова. Но там именно сейчас тренируются сборные Украины разных возрастных категорий.
Поэтому, сообщили комментаторы матча от ТК Футбол, вынужденно донецкая команда проводит домашний матч в Чернигове на стадионе "Юность".
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