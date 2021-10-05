Прекрасный дубль Яловенко и Ходаковский приносят победу в дерби Донбасса. Олимпик - Краматорск 3:1

Настоящей звездой этого матча в Чернигове стал 24-летний нападающий "Олимпика" Роман Яловенко. Уроженец Варшавы, воспитанник киевского футбола, который поиграл в нескольких клубах из Донбасса, не забил ни одного гола за 11 матчей этого сезона. Почему? Чтобы выстрелить невероятным дублем именно в этой игре.

Вообще команды очень слабо начали поединок. Кто сидел не на стадионе, а перед компьютером с телетрансляцией, мог бы и заснуть - первый удар по "браме" был нанесен аж на 30-х минутах. За первую половину встречи можно отметить капитана "Олимпика" Артема Цурупина, который и по воротам соперников пробивал, и в обороне несколько раз спас, в частности от очевидного гола.

Матч проходил при незначительном доминировании "олимпийцев". Еще в первом тайме могли забивать, когда вышли вчетвером на 2 защитников "Краматорска". Но ее запорол Максим Прядун неудачным пасом на Нене Жуниора.

"Олимпийцы" первыми и забили: после паса ивуарийца Роман Яловенко полуфлангом ворвался в штрафную, обошел капитана краматорцев Руслана Зубкова (он по крайней мере боролся, а Кирилл Прокопчук - только сопровождал взглядом) и пробил с острого угла - 1:0.

В той же голевой атаке еще в середине поля произошло столкновение двух соперников - фланговик "Олимпика" Карвацкий встречу продолжить уже не смог и Сергей Литовченко сделал вынужденную замену.

Очень быстро "Краматорск" сравнял: центральный защитник "Олимпика" Вадим Новиков сфолил в своей штрафной против нападающего краматорчан Владимира Коробки. Самый активный в составе номинальных гостей Вадим Витенчук очень уверенно с 11 метров обыграл голкипера Тимофея Шеремету - 1:1.

Некоторое время после пропущенного гола "Олимпик" не знал, что делать с мячом. Игра снова стала вялой. И тут Нене Жуниор отдал пас в контрвыпад на Яловенко, Роман на скорости обыграл вратаря, тогда защитника и забил в дальний угол - 2:1.

Невероятно слабыми выглядели попытки "Краматорска" отыграться (где та команда, которая феерично начала чемпионат?), Поэтому и завершающий акцент был за "Олимпиком". Он в активе игроков, вышедших на замену на последних минутах. Никита Ходаковский начал атаку перехватом в центре поля, обыгрался с Максимом Литовченко и забил - 3:1.

Первая лига, 12 тур

05.10.2021, 13:15

Город Чернигов, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Денис Резников (Каменское)

Олимпик (Донецк) - Краматорск 3:1

Голы: Роман Яловенко (49, 84), Никита Ходаковский (90+3) - Вадим Витенчук (57, пенальти)

Предупреждения: Нене Жуниор (45) - Денис Ндукве (88)

"Олимпик": 1 Шеремета Тимофей, 23 Новиков Вадим, 99 Стрижак Андрей, 91 Ковбаса Артем (19 Семчук Вадим, 46), 24 Дмитренко Владимир, 8 Яловенко Роман, 12 Прядун Максим (77 Литовченко Максим 88), 6 Цурупин Артем, 4 Ходуля Илья, 7 Гбамбл Би Нене Жуниор (15 Ходаковский Никита, 90), 97 Карвацкий Андрей (2 Трубочкин Иван, 53).

Запасные: 31 Прокопенко Вадим, 3 Шевченко Александр, 5 Глущук Юрий, 10 Заричнюк Евгений, 14 Мудрик Владислав.

Главный тренер - Сергей Литовченко

"Краматорск": 33 Поспелов Артем, 4 Агапов Максим, 5 Прокопчук Кирилл, 6 Витенчук Вадим 8 Зубков Руслан, 1 Козлов Артем, 14 Подручный Денис (20 Сеницкий Юрий, 55), 22 Мягков Павел (7 Даудов Марат, 55 ( 45 Ндукве Денис, 85), 30 Дорошенко Арсентий (91 Блажко Валерий, 90), 38 Шушко Павел, 88 Коробка Владимир

Запасные: 12 Якубенко Никита, 9 Ермоленко Максим, 19 Куканов Никита, 43 Сухаров Александр, 44 Медведев Александр.

Главный тренер - Алексей Городов