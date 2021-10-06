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Пейшото: Должен забивать в каждом матче и помогать Металлисту побеждать

Первая лига
(2 голосов)

Бразилец рассказал о предстоящем поединке

Пейшото: Должен забивать в каждом матче и помогать Металлисту побеждать

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото перед выездной игрой с "Горняком-Спорт" поделился впечатлениями о своих первых матчах в Украине.

- Матеус, в первых семи матчах в чемпионате ты забил 8 мячей. Насколько сложно для тебя это было?

- Задача нападающего - забивать. Чем больше голов, тем лучше. Я ничего не менял в своей игре со времен выступлений в Бразилии. Знаю, что должен забивать в каждом матче минимум 1–2 мяча и помогать команде побеждать.

Благодарен ребятам, которые создали здесь хороший коллектив и помогают мне быть результативным. Я задачу не менял, буду продолжать забивать.

- Ты уже понял, насколько сложный чемпионат Первая лига Украины? И что можешь сказать о ближайшем сопернике - команде "Горняк-Спорт"?

- В современном футболе нет особой разницы: Премьер-лига, Первая лига... Все команды готовы физически, и очень тяжело в каждом матче. Я изначально понимал, что в Первой лиге не будет легко, был к этому готов. Хотел бы отметить роль тренерского штаба во главе с Александром Николаевичем.

Благодарен нашим тренерам, они все доходчиво объясняют на теоретических занятиях, помогают исправлять ошибки, рассказывают, против кого будем играть. Наша задача - побеждать в каждой игре. Мы все зависим от коллектива, помогаем друг другу. Ошибки есть, но мы всегда исправимся. Самое важное - это победы", - рассказал Пейшото.

Напомним, матч "Горняк-Спорт" - "Металлист" состоится в четверг, 7 октября. Поединок пройдет в Горишних Плавнях на стадионе "Юность". Начало в 13:15.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Источник:
ФК Металлист

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