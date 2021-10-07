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Подолье - Альянс 0: 0. Команда Юрия Ярошенко позволяет Кривбассу остаться на втором месте

Первая лига
(1 голосов)

Споткнулись о подолян Костишина-младшего

Подолье - Альянс 0: 0. Команда Юрия Ярошенко позволяет Кривбассу остаться на втором месте

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 12 тур

07.10.2021, 15:30

Город Хмельницкий, стадион "Подолье"

Арбитр в поле - Артем Михайлюк (Киев)

Подолье (Хмельницкий) - Альянс (Липовая Долина) 0:0

Подолье: 23 Евгений Кучеренко, 7 Ян Морговский, 14 Александр Воловик, 22 Евгений Корохов, 8 Андрей Липовуз, 2 Дмитрий Прихна, 15 Александр Цыбульник, 49 Виталий Каверин, 17 Владимир Савошко, 18 Игорь Карпенко

Главный тренер - Виталий Костышин

Альянс: 55 Руслан Ефанов, 33 Константин Пикуль, 4 Евгений Неплях, 11 Руслан Писный, 78 Валерий Рогозинский, 8 Александр Лучик, 10 Артур Карноза, 25 Станислав Шарай, 22 Богдан Шмигельский, 96 Ярослав Сидоренко, 21 Артем Шпирьонок

Главный тренер - Юрий Ярошенко

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В статье: Первая лига Подолье (Хмельницкий) Юрий Ярошенко Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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Dabo93
07.10.2021 в 18:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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