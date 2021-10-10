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Официально: Кривбасс подписал грузина, который играл в России

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Криворожский клуб нашел усиление

Официально: Кривбасс подписал грузина, который играл в России

ФК Кривбасс/Автор неизвестен

Новина українською

Криворожский ФК "Кривбасс" подписал легионера из Грузии Зураба Гигашвили. Игрок сегодня впервые попал в заявку на матч Первой лиги против "ВПК-Агро".

Ранее молодой защитник тренировался с командой длительное время и своими действиями убедил тренерский штаб в своем высоком уровне.

Гигашвили является воспитанником турецкого "Каййолуспора", имеет гражданство Грузии. Выступал в юношеских командах "Анкарагюджю". Позже играл в России за "Армавир" и "Тамбов".

Зураб является футболистом молодежной сборной Грузии U-21.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Тамбов
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Комментарии (3)
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Соколов (Никополь)
10.10.2021 в 19:17
Да будет срач......
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0
-3
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Просто Квашин (Харьков)
10.10.2021 в 19:22
Без тебя олексин - провокатор,никакого срача....
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+1
0
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Red_Cat (Салоники)
10.10.2021 в 19:31
соколов, по тебе дурка плачет
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0
0


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