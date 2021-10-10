Официально: Кривбасс подписал грузина, который играл в России

Криворожский ФК "Кривбасс" подписал легионера из Грузии Зураба Гигашвили. Игрок сегодня впервые попал в заявку на матч Первой лиги против "ВПК-Агро".

Ранее молодой защитник тренировался с командой длительное время и своими действиями убедил тренерский штаб в своем высоком уровне.

Гигашвили является воспитанником турецкого "Каййолуспора", имеет гражданство Грузии. Выступал в юношеских командах "Анкарагюджю". Позже играл в России за "Армавир" и "Тамбов".

Зураб является футболистом молодежной сборной Грузии U-21.