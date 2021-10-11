Жабченко сенсационно разбирает команду Иващенко на детальки. Оболонь - Горняк-Спорт 0:3

Что это вообще было? "Горняк-Спорт" с худшей атакой в чемпионате, а тут залетает целых три гола! Да еще и при атакующей игре, постоянном давлении на ворота соперника на его (!) поле.

Кто посмотрит на счет, может подумать, что "Оболонь" во главе с наставником Валерием Иващенко вообще не готовилась к этому матчу. Ну пусть бы 0:1, случайность. Но не три безответных мяча! Нет, киевляне не отсиживались в обороне, Мурза как всегда обманывал соперников на левом фланге, опорник Лобов пробивал из центра, немного в первом тайме удавалось нападающему Батальский. Но при всем играла "Оболонь" вяло, грех было не воспользоваться.

Первый гол, а его арбитр Каленов из Львова не зафиксировал на 15 минуте, показался случайностью. Навес и в борьбе на втором этаже с вратарем Василием Литвиненко игрок "Горняк-Спорта" головой закатил мяч. Что важно, борьба была во вратарской площадке.

"Оболонь" выводов не сделала, "красно-черные" забили еще. Уже с указанием арбитра Каленова на центр поля. Шинкаренко с правого фланга закрутил подачу, там центрбэк Осман сумел выбить, а на подборе перед линией штрафной был Руслан Паламар. Грудью сбросил на Яворского, тот в касание вернул и буквально с 5 метров полузащитник "Горняк-Спорта" расстрелял ворота "Оболони" - 0:1.

На второй тайм Иващенко удалось сделать что-то, чтобы его команда проснулась. Батальский апеллировал о пенальти, когда его за футболку потянул Шинкаренко (арбитр мог ставить), потом тот же нападающий отдал классный пас на Мурзу. Артуру оставалось закатить мяч с нескольких метров. Помешал вратарь Клищук. Спас вратарь и после очень сильного удара капитана "Оболони" Матяжа. Киевляне старались и пытались, но мяч в ворота "Горняк-Спорта" упорно не залетал.

А ребята Жабченко продолжали уже контратаковать и лучше реализовали свои шансы. Ужасную ошибку допустили центральные защитники хозяев. Вадим Яворский забежал между них, получил замечательный разрезной пас от Руслана Паламаря и в касание сменил на нужное направление полета мяча - 0:2.

Третий гол удалось забить с пенальти, который заработал Егор Твердохлеб. Герой прошлого тура, который забил прекрасный гол "Металлисту", на этот раз упал в борьбе с Павлом Лукьянчук. Пенальти Сергея Романова кипер Литвиненко отразил, а на добивании сыграл нападающий Андрей Понедельник - 0:3.

По итогам матча "Оболонь" ставит под сомнение свое пребывание в четверке лидеров чемпионата, а "Горняк-Спорт" сбрасывает с себя оковы самой плохой атаки Первой лиги и постепенно вылезает из зоны аутсайдеров.

Первая лига, 13 тур

11.10.2021, 17:45

Город Киев, стадион "Оболонь Арена"

Арбитр в поле - Александр Каленов (Львов)

Оболонь (Киев) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 0:3

Голы: Руслан Паламар (39), Вадим Яворский (72), Андрей Понедельник (86)

Нереализованный пенальти: Сергей Романов (86 - "Горняк-Спорт")

"Оболонь": 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 16 Лукьянчук Павел, 15 Бородай Олег, 4 Майданевич Алексей, 55 Лобов Алексей, 11 Матяж Иван, 13 Мединский Игорь, 7 Мурза Артур, 10 Слободян Олег, 9 Батальский Александр

Запасные: 1 Федоривский Назар, 12 Слуцкий Алексей, 21 Щебетун Алексей, 24 Прокопенко Егор, 99 Олейник Дмитрий, 6 Мате Юрий, 88 Покотилюк Максим, 18 Черний Константин, 77 Чидомере Алекс, 8 Савченко Алексей, 2 Глошардин Никита

Главный тренер - Валерий Иващенко

"Горняк-Спорт": 23 Клищук Андрей, 14 Шинкаренко Дмитрий, 24 Цвиренко Максим, 5 Кравчук Юрий, 3 Чуев Богдан, 8 Мильченко Артем, 10 Паламар Руслан, 16 Ямполь Ярослав, 77 Яворский Вадим, 11 Понедельник Андрей, 21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер

Запасные: 26 Климов Георгий, 22 Твердохлеб Егор, 9 Романов Сергей, 15 Черныш Денис, 19 Сафиханов Эмин, 20 Посевкин Радион, 17 Кожевников Александр, 6 Кулаковский Артем

Главный тренер - Игорь Жабченко