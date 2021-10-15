  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Вице-капитан Металлиста вернулся в строй перед матчем с Агробизнесом
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-капитан Металлиста вернулся в строй перед матчем с Агробизнесом

Первая лига
(2 голосов)

Виталий Федорив пропустил два матча в Первой лиге

Вице-капитан Металлиста вернулся в строй перед матчем с Агробизнесом

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Вице-капитан "Металлиста" Виталий Федорив вернулся в общую группу харьковской команды. Об этом сообщает Meta-ratings.

Опытный центрбек не выходил на поле в двух последних турах Первой лиги.

34-летний Федорив в текущем сезоне за "Металлист" провел 9 матчей и получил 4 желтые карточки.

Напомним, "Металлист" лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков. В понедельник, 18 октября команда Александра Кучера сыграет на выезде с "Агробизнесом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Федорив Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...