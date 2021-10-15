Первая лига
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Вице-капитан Металлиста вернулся в строй перед матчем с Агробизнесом
Виталий Федорив пропустил два матча в Первой лиге
Фото: ФК Металлист
Вице-капитан "Металлиста" Виталий Федорив вернулся в общую группу харьковской команды. Об этом сообщает Meta-ratings.
Опытный центрбек не выходил на поле в двух последних турах Первой лиги.
34-летний Федорив в текущем сезоне за "Металлист" провел 9 матчей и получил 4 желтые карточки.
Напомним, "Металлист" лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков. В понедельник, 18 октября команда Александра Кучера сыграет на выезде с "Агробизнесом".
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Источник:Meta-ratings
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