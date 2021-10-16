Кривбасс - Краматорск 3:0. Сын экс-наставника забивает первый гол

У "Кривбасса" возникал какой-то синдром "0" голов. В прошлом матче не смогли взломать оборону одного из аутсайдеров, "ВПК-Агро", а здесь весь тайм не удается забить середнякам из Донецкой области. Артем Щедрый бил в штангу, у Дебелко был момент. Все и на этом закончилось. А надо же одержать победу, чтобы если не догнать, то во всяком случае не отпустить в отрыв "Альянс" из Липовой Долины, у которого матч впереди.

В начале второго тайма на поле вспыхнули страсти, предупреждение за них получили по одному игроку обеих команд и наставник краматорцев Алексей Городов.

Решающим в этой игре стал стандарт, а именно угловой. Его в попытке прострела заработал Никита Татарков. Артем Щедрый выполнил подачу, а никем не прикрытый Клим Приходько, который как раз до этого вышел на замену, выпрыгнул на две головы выше оппонента и забил головой в дальний угол - 1:0.

"Краматорску" трудно было что-то изменить, тем более Мьягков заработал вторую желтую карточку и команда осталась в меньшинстве.

А тогда "Кривбасс" просто завершил этот поединок голами. На этот раз Артем Щедрый исполнил штрафной с середины поля, поочередно пробивали Дебелко, Заименко и в конце вколотил его головой Дмитрий Семенов - 2:0.

Когда "Краматорск" окончательно потерял инициативу, моменты "Кривбасса" пошли один за другим. Мог забить молодой Даниил Полонский, однако переиграть опытного кипера Поспелова ему не удалось. Зато Назар Малиновский прорвался по правому флангу и выполнил прострел во вратарскую. Там был Роман Дебелко - 3:0.

В первом официальном матче за почти 60 лет между этими соперниками победу празднует "Кривбасс" Александра Бабича. Символично, что первый гол забил сын экс-наставника Геннадия Приходько.

Первая лига, 14 тур

16.10.2021, 15:30

Город Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр в поле - Ярослав Козик (Мукачево)

Кривбасс (Кривой Рог) - Краматорск 3:0

Голы: Клим Приходько (70), Семенов (77), Роман Дебелко (90+1)

Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 20 Дмитрий Фатеев, 50 Дмитрий Семенов, 3 Владимир Заименко, 18 Александр Хорват, 8 Игорь Яровой, 11 Никита Татарков, 30 Вагнер, 16 Кристиан Илич, 45 Артем Щедрый, 27 Роман Дебелко

Запасные: 41 Роман Льопка, 5 Александр Пятов, 17 Назар Малиновский, 2 Вячеслав Рябов, 6 Клим Приходько, 99 Милян Говедарица, 91 Даниил Полонский, 24 Зураб Гигашвили, 31 Дмитрий Чернявский

Главный тренер - Александр Бабич

Краматорск: 33 Артем Поспелов, 5 Кирилл Прокопчук, 6 Вадим Витенчук, 7 Марат Даудов, 8 Руслан Зубков, 20 Юрий Сеницкий, 22 Павел Мягков, 30 Арсентий Дорошенко, 38 Павел Шушко, 43 Александр Сухаров, 91 Валерий Блажко

Запасные: 12 Никита Якубенко, 4 Максим Агапов, 10 Евгений Трояновский, 17 Егор Гуничев, 19 Никита Куканов, 44 Александр Медведев, 45 Денис Ндукве, 98 Алексей Геловани

Главный тренер - Алексей Городов