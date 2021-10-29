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Красников: Даже когда я работал в Динамо, каждое свое действие я согласовывал с Ярославским
Красников говорит о том, что он верил в возвращение Ярославского
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Вице-президент "
"Я понимал, что Ярославский вернется. Я и все мои друзья, соратники.
Ярославский был с нами на связи. Даже когда я работал в "Динамо" и сборной, каждое свое действие я согласовывал с ним.
Мы ждали, когда наступит тот момент, когда он вернется. Там, где Ярославский – там всегда наивысший уровень всего. Он перевернул украинский футбол", - сказал Красников.
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