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Красников: Даже когда я работал в Динамо, каждое свое действие я согласовывал с Ярославским

Первая лига
(2 голосов)

Красников говорит о том, что он верил в возвращение Ярославского

Красников: Даже когда я работал в Динамо, каждое свое действие я согласовывал с Ярославским

скриншот youtube

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о своей вере в то, что Александр Ярославский вернется в футбол.

"Я понимал, что Ярославский вернется. Я и все мои друзья, соратники.

Ярославский был с нами на связи. Даже когда я работал в "Динамо" и сборной, каждое свое действие я согласовывал с ним.

Мы ждали, когда наступит тот момент, когда он вернется. Там, где Ярославский – там всегда наивысший уровень всего. Он перевернул украинский футбол", - сказал Красников.

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В статье: Александр Ярославский Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
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Комментарии (2)
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БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
29.10.2021 в 19:23
Заслуга Красникова в том, что он начал с возрождения Металла. Через год к нему примкнул Ярославский, который и начал масштабную пиар компанию и денежные вложения в трансферы.
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vgolovan (полтава)
29.10.2021 в 19:19
так уж и перевернул - купить несколько бразильцев и побороться несколько раз за призы в упл - это не есть переворот в футболе украины - давайте из него еще святого сделаем
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