Красников: Даже когда я работал в Динамо, каждое свое действие я согласовывал с Ярославским

Вице-президент " Металлиста " Евгений Красников рассказал о своей вере в то, что Александр Ярославский вернется в футбол.

"Я понимал, что Ярославский вернется. Я и все мои друзья, соратники.

Ярославский был с нами на связи. Даже когда я работал в "Динамо" и сборной, каждое свое действие я согласовывал с ним.

Мы ждали, когда наступит тот момент, когда он вернется. Там, где Ярославский – там всегда наивысший уровень всего. Он перевернул украинский футбол", - сказал Красников.