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Оболонь – Подолье 1:0. Бровары дожимают на 90+3

Первая лига
(1 голосов)

Подолянам есть из-за чего жалеть – должны были реализовывать свои моменты

Оболонь – Подолье 1:0. Бровары дожимают на 90+3

Зняток із трансляції ТК Футбол

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Первая лига, 16 тур

31.10.2021, 17:45

Город Киев, стадион Оболонь Арена

Арбитр в поле – Олег Когут (Тернополь)

Оболонь (Киев) – Подолье (Хмельницкий) 1:0

Гол: Егор Прокопенко (90+3)

Предупреждения: Юрий Мате (56), Артур Мурза (90+4) – Александр Воловик (90+4)

Оболонь: 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 6 Мате Юрий, 15 Бородай Олег, 3 Безуглый Никита, 11 Матяж Иван, 16 Лукьянчук Павел (55 Лобов Алексей, 46), 13 Мединский Игорь (7 Мурза Артур, 88 ), 17 Суханов Сергей (24 Прокопенко Егор, 75), 8 Савченко Алексей (21 Щебетун Алексей, 46), 18 Черний Константин (9 Батальский Александр, 64).

Запасные: 1 Федоривский Назарий, 4 Майданевич Алексей, 99 Олийнык Дмитрий, 77 Чидомере Алекс, 10 Слободян Олег, 2 Глошардин Никита, 88 Покотилюк Максим.

Главный тренер – Валерий Иващенко

Подолье: 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 15 Цыбульник Александр, 2 Прихна Дмитрий, 19 Островский Денис (20 Панасенков Артем, 87), Каверин Виталий (17 Савошко Владимир, 77), 11 Коваль Станислав (21 Ващишин Артур, 70), 18 Карпенко Игорь (10 Прилепа Владислав, 81).

Запасные: 35 Шухман Богдан, 9 Волынец Даниил, 29 Жикол Дмитрий, 44 Матвеенко Эдуард.

Главный тренер – Виталий Костышин

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Подолье (Хмельницкий) Егор Прокопенко
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
31.10.2021 в 20:07
Подолье л0хи конкретные. Тьфу..
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xo66it (Оболонский Рейх)
31.10.2021 в 20:27
Ой, казалось бы разница в классе и деньгах, а Зелебасс© пристально следит за каждуой игрой Оболони
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