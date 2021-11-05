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Красников: Информация о том, что Шахтер сделал предложение по Пейшото, не соответствует действительности
Красников заявляет, что харьковский клуб в ближайшее время никого не планирует продавать
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Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников опроверг информацию о том, что донецкий "Шахтер" сделал харьковскому клубу предложение по форварду Матеусу Пейшото.
Ранее сообщалось, что
"Информация о том, что Шахтер сделал предложение по Пейшото — не соответствует действительности. Мы строим новую команду, и в ближайшее время "Металлист" никого не планирует продавать.
Наоборот, президентом клуба Александром Ярославским выделен бюджет на приобретение новых исполнителей. Все усилия руководства, тренерского штаба и игроков направлены на создание боеспособной команды, задача которой — играть в Лиге Европы", — сказал Красников.
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