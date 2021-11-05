Красников: Информация о том, что Шахтер сделал предложение по Пейшото, не соответствует действительности

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников опроверг информацию о том, что донецкий "Шахтер" сделал харьковскому клубу предложение по форварду Матеусу Пейшото.

Ранее сообщалось, что "горняки" готовы отдать за бразильца около 5-6 миллионов евро.

"Информация о том, что Шахтер сделал предложение по Пейшото — не соответствует действительности. Мы строим новую команду, и в ближайшее время "Металлист" никого не планирует продавать.

Наоборот, президентом клуба Александром Ярославским выделен бюджет на приобретение новых исполнителей. Все усилия руководства, тренерского штаба и игроков направлены на создание боеспособной команды, задача которой — играть в Лиге Европы", — сказал Красников.