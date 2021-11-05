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Красников: Информация о том, что Шахтер сделал предложение по Пейшото, не соответствует действительности

Первая лига
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(1 голосов)

Красников заявляет, что харьковский клуб в ближайшее время никого не планирует продавать

Красников: Информация о том, что Шахтер сделал предложение по Пейшото, не соответствует действительности

скриншот youtube

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников опроверг информацию о том, что донецкий "Шахтер" сделал харьковскому клубу предложение по форварду Матеусу Пейшото.

Ранее сообщалось, что "горняки" готовы отдать за бразильца около 5-6 миллионов евро.

"Информация о том, что Шахтер сделал предложение по Пейшото — не соответствует действительности. Мы строим новую команду, и в ближайшее время "Металлист" никого не планирует продавать.

Наоборот, президентом клуба Александром Ярославским выделен бюджет на приобретение новых исполнителей. Все усилия руководства, тренерского штаба и игроков направлены на создание боеспособной команды, задача которой — играть в Лиге Европы", — сказал Красников.

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В статье: Евгений Красников Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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walcom (Киев)
05.11.2021 в 20:17
та мы в курсе и без информации красникова
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