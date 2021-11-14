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Красников: Люди, которые плохо говорят о Металлисте и нашем президенте просто смешно выглядят

Первая лига
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(3 голосов)

Вспомнил и о короткой истории "Днепра-1"

Красников: Люди, которые плохо говорят о Металлисте и нашем президенте просто смешно выглядят

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал слова президента "Днепра-1" Юрия Березы, который обвинил харьковчан в сотрудничестве с арбитрами:

“Мы делаем большой проект, и руководит этим проектом Александр Ярославский. Мы существуем полтора года, но вы видите, что происходит на трибунах, какова посещаемость наших матчей, которые футболисты приезжают. Честно говоря, думаю, что слова Березы – это какой-то заказ. Мы старались не обращать на это внимания, но когда президенты клубов УПЛ начинают рассказывать про судейство “Металлиста”, для меня это нонсенс.

Без примеров, без почвы. Что и у кого мы украли? Когда к названию знаменитой команды приставляют цифру 1, вот это вопросы. А когда президент возвращает бренд, возвращает имя “Металлиста”, то просто не хватает слов возмущения. Каким боком президент “Днепра-1” к харьковскому “Металлисту”? Пусть назовет хоть один пример несправедливого судейства. Он просто бросает очень много слов в воздух. Не могу понять, это или какой-то заказ против нас, или еще что-то.

Но для нас это все мелочи, мы переживем. Мы идем вперед, а вот эти люди, которые так говорят о нашем президенте и клубе, они просто смешно выглядят”, - сказал Красников.

Напомним, что через полтора сезона после “возвращения” “Металлист” проиграл всего однажды. На данный момент харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге с девятиочковым отрывом от второго "Кривбасса", а также подопечные Кучера пробились в четвертьфинал Кубка Украины.

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В статье: Александр Ярославский Евгений Красников СК Днепр-1 Юрий Береза Металлист (Харьков)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (27)
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NORDOS
14.11.2021 в 17:06
якщо красніков виглядає як алкаш і вважає це нормальним виглядом, то як тоді виглядає пересічний вболівальник металіста? кстаті, коли там наступний договірняк?
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 16:29
Они просто так выглядят!
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0
-1
Alle Garage (Харьков)
14.11.2021 в 16:25
Думаю, если бы Ярославский не смотря ни на что, не продал бы клуб в своё время, мы бы не увидели позорной Лиги Европы с 6-ю проигранными матчами в группе, вылет в пердив и дальше по наклонной… Вот поэтому люди и критикуют. Поэтому и остался осадок… И не нужно рассказывать, что его вынудили это сделать. Не плохо так «вынудили» за 300 млн дол. правда? Суркису тоже предлагали деньги за Динамо и неоднократно. И в гораздо больших размерах. Но он любит клуб не на словах и боится, что бы команда не канула в бытие, как это случилось с Металлистом Ярославского в 2016 г. Вот в чем разница. Именно исходя из прошлых событий в Ярославском нет абсолютно никакой уверенности, что та ситуация не повторится, не смотря на его заявления и признания в любви к клубу. Тот же Жеваго, пусть и тратится сильно много на Ворсклу, но в своё время, когда убили президента клуба Олега Бабаева, его правую руку и соратника, все же не бросил команду. Не бросил и в 2019-м, когда на него наоткрывали кучу дел и заморозили активы. Он все равно находил способы финансировать команду. А сейчас вообще увеличил бюджет ВСК в 2 раза. Поэтому приверженность к клубу проверяется ПОСТУПКАМИ И ВРЕМЕНЕМ, а не красивыми заявлениями и бравадой в стиле «трепещите, мы идём в УПЛ», как это постоянно делает Ярославский. В виду вышеперечисленных обстоятельств и реакция общественности к МХ такая, какая она есть. И нечего тут обижаться. Время все расставит на свои места.
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+7
-4
Buran60 (Харьков)
14.11.2021 в 17:11
Я так понимаю. У вас в собственности есть автобус на котором вы перевозили людей. Автобус вы выгодно продали за это вас нужно призерать и ненавидеть.
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0
0
Sandra777 (Львів)
14.11.2021 в 16:05
В інші країні тебе би копнули від футболу на все життя
Ответить
+7
-5
vwv (Харьков)
14.11.2021 в 16:53
не факт.
Ответить
+1
-1
football_soccer (Украина)
14.11.2021 в 16:04
смешные, а долги тоже смешные или не очень? если вы металлист ваш, то почему долги металлиста не ваши? вот это смешно
Ответить
+4
-4
Savatan (Харьков)
14.11.2021 в 16:08
Ты каким боком вообще к долгам Металлиста? Без тебя разберутся.Лично Ярославский никому и ничего не должен,ясно нет?
Ответить
+1
-6
football_soccer (Украина)
14.11.2021 в 16:14
а ты его су**а , что так за него ж))у рвешь в комментах? ) если он не должен никому, значит и металлист этот не его.
+6
-1
Trztrqtr (Украина)
14.11.2021 в 16:19
Если Ярославский хочет возродить металист, как юр.лицо, который он продал Курченко, то Ярик должен покрыть долги перед теми, кому МХ должен. Либо создать новое юр.лицо, с которым он сможет делать что хочет, но тогда оно нн будет иметь отношения к старому МХ. А то что происходит сейчас-это чистая манипуляция. И твои "агрессивные" выпады никак не меняют суть.
Ответить
+6
0
KadimXa (Харьков)
14.11.2021 в 16:28
Вы не много глуповато и узко мыслите. Ярославский выкупил/отсудил название металлист,эмблему. При этом юр.лицо осталось у Курченко. Скажем это был ООО металлист. Ярославский основывает АО металлист. Это уже другое юридическое лицо,но тоже название. В этом случае он не должен денег и в принципе никто не запрещает ему называть АО металлист старой возражденной командой.
+2
-1
Trztrqtr (Украина)
14.11.2021 в 16:41
Это манипуляция. Игроки, тренер (от Шавьера до Маркевича и те, ктт исторически был раньше), работали на эмблему или юр.лицо? Команда в соревнованиях участвовала как юр.лицо или эмблема отдельно от юр.лица участвовала? Ты не можешь оторвать значек бмв, прицепить на жигули и утвержадть что жигули стали бмв.
+3
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
14.11.2021 в 16:01
Колос и Днепр тоже 1 лигу проскочили, не заметили. Но без помощи судей. А МКГ тянут . Зачем? Посмотрим что в Премьер лиге будет.
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+4
-6
юрец-700 (Харьков)
14.11.2021 в 16:04
Уважаемый создайте сообщество "питушары против Металла" и общайтесь сколько вам угодно
Ответить
+2
-6
avatar
SeventyFour (Phoenix)
14.11.2021 в 16:06
Вы не Металл , вы кондомы. Металл 1925 в премьер лиге играет
+5
-2
aleks68
14.11.2021 в 16:31
ты сам в сообществе-"петушары за металлист"?лижи и не захлебнись чмо
+1
0
юрец-700 (Харьков)
14.11.2021 в 16:12
на кондом в зеркале смотри
Ответить
0
-3
Savatan (Харьков)
14.11.2021 в 16:30
Можно ,если не пожалеть своего времени ,найти и в Первой, и в УПЛ очень странные судейские решения в пользу как Колоса,так и того же Днепра-1.Возьмем к примеру,последний матч Ингулец-Днепр.Что о нем говорит президент Ингульца уважаемый пан Поворознюк в своем видеообращении?А он как раз и говорит о нечестном судействе и симпатиях людей в черном на стороне Днепра-1.Он остался очень не доволен...И тут же,вдруг,на фоне этого странного матча ,откуда ни возьмись, в СМИ появляется Береза и начинает невинно вещать о чесности Днепра-1и появлении в Харькове нечестного Металлиста,матчи которого он сам не смотрит,но говорят...С чего бы это?
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0
-1
vwv (Харьков)
14.11.2021 в 16:55
хаха, ты явно первую лигу не смотришь, если такое написал про Днепр-1 и Колос)))
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
14.11.2021 в 16:01
Приклади? Красніков, ти в паралельному світі живеш?Та хоча б перший (найважливіший з точки зору стратегії) гол у вчорашньому матчі. Питання і до четвертого голу. Багато чого можуть згадати і вболівальники Волині, Альянсу і інших клубів. Говорити на біле - чорне, а на чорне - біле, - це так по-москаль....ки! Ви ще обкакаєтесь зі своїм проектом, коли в майбутньому попадете в більш-менш рівні умови з іншими клубами в плані суддівства.
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+4
-4
ponomarenko (Харьков)
14.11.2021 в 16:23
Вы сегодня игру Кривбасса смотрели? Там игрок Кривбасса в упор бил по воротам Горняк-Спорта из такого явного вне игры, что там невозможно ошибиться. И ничего. Комментатор даже не заикнулся о предвзятом судействе. Хорошо, что вратарь потянул, а то был бы решающий гол.До сих пор помню игру Динамо-Металлист в 2010 году, когда Тарас Михалик бежит через все поле после остановки игры, толкает Марко Девича (который пятится от Михалика) и судья удаляет Девича (а Михалик гордо уходит к своей штрафной, даже не заработав карточки). Уже в те времена судейский корпус был давно подмят по себя барыгами от футбола - братьями Суркисами. И с тех пор ничего не менялось.Сегодня в матче Кривбасса был показательный эпизод. Игрок Горняк-Спорта в середине поля получает мяч и пасует его вперед, а в это время в него сзади врезается игрок Кривбасса и падает. В итоге желтая - игроку Горняк-Спорта. Это типа судья просто случайно ошибся? В играх Металлиста такого беспредела нет.
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+4
-1
Savatan (Харьков)
14.11.2021 в 15:58
Правильно Красников ответил.Чего этот Береза ни с того ни с сего второй раз на Металлист свой поганый хвост поднял? Металлист еще играет в Первой лиге,нигде с Днепром-1 не пересекался,ничего плохого им не сделал,а он матчи не смотрел,но беспочвенно смеет обвинять Металлист в нечестной игре.Береза показал свое гнилое нутро и глупость.И таки да, Днепр-1(минус один)-вот это действительно смешно!) .
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+3
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 15:43
Крас, ты конечно отличный футбольный менеджер и скаут, но когда ты начинаешь вылизывать Ярика, выглядишь намного смешнее
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+5
-6
Romb_DK (Київ)
14.11.2021 в 15:36
виправдовування теж смішно виглядають
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+4
-11
KadimXa (Харьков)
14.11.2021 в 15:42
Комментарии из Киева в каждой новости про металлист,вот что смешно.
Ответить
+6
-4
magnum power (БОМЖ)
14.11.2021 в 15:33
Наверное, нужно только петь оды))) к любой новости о Металле нужно подкинуть гомнеца, ну хоть чуть-чуть.
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+2
-9
magnum power (БОМЖ)
14.11.2021 в 16:00
ха-ха. оперативно сменили упомянутую фразу на нейтральную: Вспомнил и о короткой истории "Днепра-1"
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+1
0


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