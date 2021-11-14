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Красников: Люди, которые плохо говорят о Металлисте и нашем президенте просто смешно выглядят
Вспомнил и о короткой истории "Днепра-1"
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал
“Мы делаем большой проект, и руководит этим проектом Александр Ярославский. Мы существуем полтора года, но вы видите, что происходит на трибунах, какова посещаемость наших матчей, которые футболисты приезжают. Честно говоря, думаю, что слова Березы – это какой-то заказ. Мы старались не обращать на это внимания, но когда президенты клубов УПЛ начинают рассказывать про судейство “Металлиста”, для меня это нонсенс.
Без примеров, без почвы. Что и у кого мы украли? Когда к названию знаменитой команды приставляют цифру 1, вот это вопросы. А когда президент возвращает бренд, возвращает имя “Металлиста”, то просто не хватает слов возмущения. Каким боком президент “Днепра-1” к харьковскому “Металлисту”? Пусть назовет хоть один пример несправедливого судейства. Он просто бросает очень много слов в воздух. Не могу понять, это или какой-то заказ против нас, или еще что-то.
Но для нас это все мелочи, мы переживем. Мы идем вперед, а вот эти люди, которые так говорят о нашем президенте и клубе, они просто смешно выглядят”, - сказал Красников.
Напомним, что через полтора сезона после “возвращения” “Металлист” проиграл всего однажды. На данный момент харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге с девятиочковым отрывом от второго "Кривбасса", а также подопечные Кучера пробились в четвертьфинал Кубка Украины.
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