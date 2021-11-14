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Бабич: Обязательно разберусь с подготовкой игроков Кривбасса к матчу и их отношением к делу
Коуч прокомментировал ничью с "Горняком-Спорт"
instagram.com/fckryvbas
Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич подвел итоги
"0:0 это ней тот результат, на который мы настраивались. Мы очень расстроены. Видимо, такая игра как холодный душ нам была нужна после победных матчей на выезде. Также нужна была в плане анализа и плане подготовки к следующим поединкам. Будем корректировать как свою работу, так и стартовый состав, конечно, каждый соперник, приезжающий в Кривой Рог, мечтает добыть здесь очки.
В свою очередь, нам нужно идти дальше. Только победы за хорошую игру дадут толчок для дальнейшего роста, для прогресса. Видимо, игра сегодня выглядела бы лучше, если бы мы реализовали свои моменты: вот в первом тайме не забили. В таком случае соперник в дальнейшем играл по нашему сценарию.
Мы понимали, что при счете 0:0 соперник будет обороняться и играть на контратаках. Второй тайм показал, что мы могли как выиграть, так и проиграть, когда нас ловили на переходных фазах в оборону. Этот матч и его результат – хороший урок для нас. Не снимаю с себя ответственности за потерю очков, ведь именно я отвечаю за результат.
Обязательно разберусь с подготовкой футболистов к матчу и их отношением к делу на футбольном поле", – рассказал Бабич.
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