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Подолье – Краматорск 2:1. Станислав Мораренко становится звездой своей команды

Первая лига
(1 голосов)
Подолье – Краматорск 2:1. Станислав Мораренко становится звездой своей команды

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 19 тур

20.11.2021, 13:15

Город Хмельницкий, стадион "Подолье"

Арбитр в поле – Назарий Дьордь (Ужгород)

Подолье (Хмельницкий) – Краматорск 2:1

Голы: Олег Веремиенко (21), Станислав Мораренко (34) – Егор Гуничев (86)

Удаление: Артем Козлов (65)

Подолье: 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 33 Веремиенко Олег, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 15 Цибульник Александр, 2 Прихна Дмитрий, 70 Мораренко Станислав (21 Ващишин Артур, 81), 19 Островский Денис, 49 Каверин Виталий (17 Савошко Владимир, 85), 10 Прилепа Владислав (11 Коваль Станислав, 73), 30 Арсентий Дорошенко

Запасные: 35 Шухман Богдан, 44 Матвеенко Эдуард, 9 Волынец Даниил, 29 Жикол Дмитрий

Главный тренер – Виталий Костышин

Краматорск: 33 Поспелов Артем, 5 Прокопчук Кирилл, 6 Витенчук Вадим, 13 Козлов Артем, 20 Сеницкий Юрий, 38 Шушко Павел, 44 Медведев Александр (19 Куканов Никита, 78), 91 Блажко Валерий (9 Ермоленко Максим) 4 Агапов Максим, 12), Павел Мягков (45 Ндукве Денис, 12)

Запасные: 12 Якубенко Никита, 10 Трояновский Евгений, 17 Гуничев Егор, 18 Прокопчук Дмитрий, 98 Геловани Алексей

Главный тренер – Алексей Городов

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В статье: ФК Краматорск Подолье (Хмельницкий) Станислав Мораренко
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