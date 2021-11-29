  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Краматорск – Альянс 0:2. Любимый соперник Липовой Долины – третья победа в сезоне
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Краматорск – Альянс 0:2. Любимый соперник Липовой Долины – третья победа в сезоне

Первая лига
(1 голосов)

Потому что играли еще и в Кубке Украины

Краматорск – Альянс 0:2. Любимый соперник Липовой Долины – третья победа в сезоне

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче

Первая лига, 20 тур

29.11.2021, 13:15

Город Краматорск, стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Дмитрий Кузовлев (Запорожье)

Краматорск – Альянс (Липовая Долина) 0:2

Гол: Станислав Шарай (45), Николай Агапов (81)

Удаление: Максим Ермоленко (89 - вторая желтая)

Краматорск: 33 Поспелов Артем, 4 Агапов Максим, 5 Прокопчук Кирилл, 6 Витенчук Вадим, 9 Ермоленко Максим, 17 Гуничев Егор (10 Трояновский Евгений, 77), 20 Сеницкий Юрий, 22 Мягков Павел, 40 Дорошенко Арсентий (15 Сафонов Даниил, 83), 98 Геловани Алексей

Запасные: 12 Якубенко Никита, 7 Даудов Марат, 18 Прокопчук Дмитрий, 19 Куканов Никита, 88 Коробка Владимир, 99 Грачев Владимир, 91 Блажко Валерий

Главный тренер – Алексей Городов

Альянс: 55 Ефанов Руслан, 33 Пикуль Константин, 17 Осадчий Ян, 37 Зайков Кирилл, 11 Писный Руслан, 94 Герт Андрей (77 Кобцов Даниил, 90+3), 10 Карноза Артур (22 Шмигельский Богдан, 56), 25 Шарай Станислав, 78 Рогозинский Валерий (18 Бойко Максим, 88), 13 Агапов Николай, 7 Загинайлов Сергей (21 Шпиренок Артем, 90)

Запасные: 88 Важинский Ярослав, 44 Адаменко Роман, 29 Петленко Артур

Главный тренер – Юрий Ярошенко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига ФК Краматорск Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...