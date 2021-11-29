Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Краматорск – Альянс 0:2. Любимый соперник Липовой Долины – третья победа в сезоне
Потому что играли еще и в Кубке Украины
Зняток із трансляції ТК Футбол
Ожидайте отчета о матче
Первая лига, 20 тур
29.11.2021, 13:15
Город Краматорск, стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Кузовлев (Запорожье)
Краматорск – Альянс (Липовая Долина) 0:2
Гол: Станислав Шарай (45), Николай Агапов (81)
Удаление: Максим Ермоленко (89 - вторая желтая)
Краматорск: 33 Поспелов Артем, 4 Агапов Максим, 5 Прокопчук Кирилл, 6 Витенчук Вадим, 9 Ермоленко Максим, 17 Гуничев Егор (10 Трояновский Евгений, 77), 20 Сеницкий Юрий, 22 Мягков Павел, 40 Дорошенко Арсентий (15 Сафонов Даниил, 83), 98 Геловани Алексей
Запасные: 12 Якубенко Никита, 7 Даудов Марат, 18 Прокопчук Дмитрий, 19 Куканов Никита, 88 Коробка Владимир, 99 Грачев Владимир, 91 Блажко Валерий
Главный тренер – Алексей Городов
Альянс: 55 Ефанов Руслан, 33 Пикуль Константин, 17 Осадчий Ян, 37 Зайков Кирилл, 11 Писный Руслан, 94 Герт Андрей (77 Кобцов Даниил, 90+3), 10 Карноза Артур (22 Шмигельский Богдан, 56), 25 Шарай Станислав, 78 Рогозинский Валерий (18 Бойко Максим, 88), 13 Агапов Николай, 7 Загинайлов Сергей (21 Шпиренок Артем, 90)
Запасные: 88 Важинский Ярослав, 44 Адаменко Роман, 29 Петленко Артур
Главный тренер – Юрий Ярошенко
Популярное сейчас
- В аэропорту Борисполь произошло ЧП с участием самолета Шахтера
- Ломаченко после поражения Лопеса стал лучшим легковесом мира
- Скромный Шахтер, ничья Шевченко, характер Реала. Главные новости за 28 ноября
- Волынь – Прикарпатье 2:1. Безумный камбек Волыни и несчастье Барчука
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
Новости по теме
- 11:52 Украинские Коуч Волыни Альберт Шахов в гостях у бывшей команды, удастся ли Альянсу подвинуть Кривбасс - Первая лига в воскресенье
- 17:40 Украинские Кривбасс - Краматорск 3:0. Сын экс-наставника забивает первый гол
- 12:24 Украинские Первая лига в понедельник: Альянс может потеснить Кривбасс на третье место, матчи Металлиста и Оболони