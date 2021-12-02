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ТК Футбол: Контент Первой лиги на Youtube за 4 месяца собрал 9 милилонов просмотров

Первая лига
(1 голосов)

Транслятор подбил статистику просмотров по дивизиону

ТК Футбол: Контент Первой лиги на Youtube за 4 месяца собрал 9 милилонов просмотров

metalist.ua

Новина українською

ТК "Футбол 1/2/3", которые является официальным транслятором Первой лиги, подвел итоги осенней части сезона.

Как отмечает транслятор, весь контент дивизиона собран на Youtube-канале "ПЕРША ЛІГА", что стало возможным благодаря централизации телевизионных прав.

Отмечается, что за четыре месяца канал в Youtube собрал более 60 тысяч подписчиков.

А трансляции матчей, обзоры и специализированные информационно-аналитические студии собрали более 9 миллионов просмотров.

Контент о Первой лиге пересматривали болельщики из более чем ста стран мира. При этом аудиторией канала преимущественно молодежь. Больше всего Первую лигу смотрят люди в возрасте от 25 до 34 лет.

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В статье: Телеканал Футбол1/2/3
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Источник:
ТК Футбол

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