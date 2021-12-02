ТК Футбол: Контент Первой лиги на Youtube за 4 месяца собрал 9 милилонов просмотров

ТК "Футбол 1/2/3", которые является официальным транслятором Первой лиги , подвел итоги осенней части сезона.

Как отмечает транслятор, весь контент дивизиона собран на Youtube-канале "ПЕРША ЛІГА", что стало возможным благодаря централизации телевизионных прав.

Отмечается, что за четыре месяца канал в Youtube собрал более 60 тысяч подписчиков.

А трансляции матчей, обзоры и специализированные информационно-аналитические студии собрали более 9 миллионов просмотров.

Контент о Первой лиге пересматривали болельщики из более чем ста стран мира. При этом аудиторией канала преимущественно молодежь. Больше всего Первую лигу смотрят люди в возрасте от 25 до 34 лет.