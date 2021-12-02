Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ТК Футбол: Контент Первой лиги на Youtube за 4 месяца собрал 9 милилонов просмотров
Транслятор подбил статистику просмотров по дивизиону
metalist.ua
ТК "Футбол 1/2/3", которые является официальным транслятором
Как отмечает транслятор, весь контент дивизиона собран на Youtube-канале "ПЕРША ЛІГА", что стало возможным благодаря централизации телевизионных прав.
Отмечается, что за четыре месяца канал в Youtube собрал более 60 тысяч подписчиков.
А трансляции матчей, обзоры и специализированные информационно-аналитические студии собрали более 9 миллионов просмотров.
Контент о Первой лиге пересматривали болельщики из более чем ста стран мира. При этом аудиторией канала преимущественно молодежь. Больше всего Первую лигу смотрят люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Популярное сейчас
- Шевченко рассказал, возможен ли переход Ярмоленко в Дженоа
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко
- Реал уходит в отрыв, Шеве досталось от Милана, продажа Черноморца. Главные новости за 1 декабря
- Металлист далеко впереди, Кривбасс комфортно второй. Таблица Первой лиги по итогам 2021-го года
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО