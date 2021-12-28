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Металлист усилится 28-летним аргентинским опорником - источник

Первая лига
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Футболист продолжит карьеру в Украине

Металлист усилится 28-летним аргентинским опорником - источник

Фото: velez.com.ar

Новина українською

Опорный полузащитник аргентинского "Велес Сарсфилд" Херонимо Поблете станет игроком харьковского "Металлиста". Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Ожидается, что харьковчане подпишут контрактное соглашение с 28-летним футболистом на 3,5 года.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 30 матчей за "Велес" во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачи. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.

Ранее Поблете также играл за "Колон", "сан-Лоренсо", французский "Мец" и чилийскую "Ла-Серена".

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В статье: Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) Металлист (Харьков) Херонимо Поблете
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