Металлист усилится 28-летним аргентинским опорником - источник

Опорный полузащитник аргентинского "Велес Сарсфилд" Херонимо Поблете станет игроком харьковского "Металлиста". Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Ожидается, что харьковчане подпишут контрактное соглашение с 28-летним футболистом на 3,5 года.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 30 матчей за "Велес" во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачи. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.

Ранее Поблете также играл за "Колон", "сан-Лоренсо", французский "Мец" и чилийскую "Ла-Серена".