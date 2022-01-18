Игрок Металлиста: В Турции очень холодно, наверное мы рано приехали

Игрок харьковского " Металлиста " Вячеслав Танковский поделился впечатлениями от первых двух дней работы команды на сборе в Турции.

"Есть крепатура, но это нормально для второго дня. Много беговой работы, тяжело конечно, но мы бегаем. Всегда так, первую недельку надо потерпеть.

В Турции очень холодно, наверное мы рано приехали. Но когда начинаешь бегать, то нормально", — сказал Танковский.