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Игрок Металлиста: В Турции очень холодно, наверное мы рано приехали
Харьковчане одними из первых отправились на сборы
metalist.ua
Игрок харьковского "
"Есть крепатура, но это нормально для второго дня. Много беговой работы, тяжело конечно, но мы бегаем. Всегда так, первую недельку надо потерпеть.
В Турции очень холодно, наверное мы рано приехали. Но когда начинаешь бегать, то нормально", — сказал Танковский.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkiv)
18.01.2022 в 17:00
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