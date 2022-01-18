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Игрок Металлиста: В Турции очень холодно, наверное мы рано приехали

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане одними из первых отправились на сборы

Игрок Металлиста: В Турции очень холодно, наверное мы рано приехали

metalist.ua

Новина українською

Игрок харьковского "Металлиста" Вячеслав Танковский поделился впечатлениями от первых двух дней работы команды на сборе в Турции.

"Есть крепатура, но это нормально для второго дня. Много беговой работы, тяжело конечно, но мы бегаем. Всегда так, первую недельку надо потерпеть.

В Турции очень холодно, наверное мы рано приехали. Но когда начинаешь бегать, то нормально", — сказал Танковский.

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В статье: Вячеслав Танковский Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkiv)
18.01.2022 в 17:00
в Харькове тепло
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