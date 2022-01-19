Ярославский: Долги не помешают Металлисту участвовать в еврокубках. Я никому не должен ни цента

Президент " Металлиста " Александр Ярославский прокомментировал ситуацию с долгами, которые оставил предыдущий владелец клуба Сергей Курченко.

— Я же пообещал болельщикам, что мы сделаем команду, и мы должны выполнять обещанное. Вы же видите, когда мы начинали "Металлист", мы дали обещание и люди в нас поверили. Я сказал, что мы восстановим инфраструктуру, хотя она мне не принадлежит. Вы же знаете, что в рамках частно-городского партнерства с Игорем Тереховым есть железобетонная договоренность, что восстановится вся инфраструктура. На сегодня часть ее в городе (стадион), часть — на пути в город. И стадион, и база, и здание академии должны быть в городе и у нас есть договоренность перед харьковчанами, перед болельщиками, что он довосстановит инфраструктуру и будет ее содержать, а я сделаю классную команду, которая будет играть как минимум в Лиге Европы. Пока я и инфраструктуру восстанавливаю, и команду делаю. Там есть какие-то юридические моменты, но это лучше у мэра Игоря Терехова спросить. Но я уверен, что то, что он обещает, он выполняет.

— У вас часто спрашивают по поводу долгов предыдущих собственников "Металлиста". Они вас не касаются напрямую, но, тем не менее, могут повлиять на команду в тех же еврокубках. Может ли это действительно помешать?

— Нет, конечно. Прежде, чем заниматься чем-то, я всегда аудирую тот вопрос, к которому приступаю. Юристы занимаются, они точно уверены, что это никак не повлияет.

— Скажите, о какой сумме долгов идет речь?

— Никто ведь точно не знает. Есть эти долги или нет их. Это все — юридические тонкости, которые может комментировать профессиональный юрист. Те цифры, которые мелькают в интернете, они же не профессиональные. Там есть свои тонкости.

— Но сам факт вам неприятен, верно?

— Нет, почему? Это жизнь. Мне он неприятен тем, что предыдущий собственник не рассчитался или не до конца рассчитался с людьми. Но ко мне это не имеет никакого отношения. И я никому не должен ни цента.

— Но имя "Металлиста" в этом контексте упоминается...

— Слушайте, имя "Металлиста" всегда вспоминается только в хорошем. А имя Курченко — в плохом. Какое отношение сегодня Курченко имеет к "Металлисту"? Никакого.