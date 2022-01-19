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Ярославский: Долги не помешают Металлисту участвовать в еврокубках. Я никому не должен ни цента

Первая лига
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(1 голосов)

Президент Металлиста высказался о старых долгах клуба и Сергее Курченко

Ярославский: Долги не помешают Металлисту участвовать в еврокубках. Я никому не должен ни цента

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал ситуацию с долгами, которые оставил предыдущий владелец клуба Сергей Курченко.

— Я же пообещал болельщикам, что мы сделаем команду, и мы должны выполнять обещанное. Вы же видите, когда мы начинали "Металлист", мы дали обещание и люди в нас поверили. Я сказал, что мы восстановим инфраструктуру, хотя она мне не принадлежит. Вы же знаете, что в рамках частно-городского партнерства с Игорем Тереховым есть железобетонная договоренность, что восстановится вся инфраструктура. На сегодня часть ее в городе (стадион), часть — на пути в город. И стадион, и база, и здание академии должны быть в городе и у нас есть договоренность перед харьковчанами, перед болельщиками, что он довосстановит инфраструктуру и будет ее содержать, а я сделаю классную команду, которая будет играть как минимум в Лиге Европы. Пока я и инфраструктуру восстанавливаю, и команду делаю. Там есть какие-то юридические моменты, но это лучше у мэра Игоря Терехова спросить. Но я уверен, что то, что он обещает, он выполняет.

— У вас часто спрашивают по поводу долгов предыдущих собственников "Металлиста". Они вас не касаются напрямую, но, тем не менее, могут повлиять на команду в тех же еврокубках. Может ли это действительно помешать?

— Нет, конечно. Прежде, чем заниматься чем-то, я всегда аудирую тот вопрос, к которому приступаю. Юристы занимаются, они точно уверены, что это никак не повлияет.

— Скажите, о какой сумме долгов идет речь?

— Никто ведь точно не знает. Есть эти долги или нет их. Это все — юридические тонкости, которые может комментировать профессиональный юрист. Те цифры, которые мелькают в интернете, они же не профессиональные. Там есть свои тонкости.

— Но сам факт вам неприятен, верно?

— Нет, почему? Это жизнь. Мне он неприятен тем, что предыдущий собственник не рассчитался или не до конца рассчитался с людьми. Но ко мне это не имеет никакого отношения. И я никому не должен ни цента.

— Но имя "Металлиста" в этом контексте упоминается...

— Слушайте, имя "Металлиста" всегда вспоминается только в хорошем. А имя Курченко — в плохом. Какое отношение сегодня Курченко имеет к "Металлисту"? Никакого.

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В статье: Александр Ярославский Сергей Курченко Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (8)
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Dimka26 (Чернигов)
19.01.2022 в 20:10
опасно так играться.
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0
0
krakow (Херсон)
19.01.2022 в 19:32
Никто точно не знает,есть долги,или нет. Но, юристы абсолютно уверены, не повлияет. Да и я сам,аудитор. Шо тут комментировать?...Еще насмешило,про какую-то юридическую тягомотину по инфраструктуре.Но это не ко мне, а к Терехову. А если место мера, завтра займет другой,шо тоды?
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+2
-1
avatar
Американец 2000
19.01.2022 в 19:12
Хитросделанный Ярик - хочет и рыбку съесть и на х...й сесть (((((((( Клуб в хитрую под себя оформил не по правилам , ещё и долги не хочет отдавать ((((((((((((((((
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 19:01
Эти пафосные понты плохо закончатся. Международные федерации и так нас "очень любят"...
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+2
-1
Caballero (DC)
19.01.2022 в 18:56
Бичара. Заплатиш всі борги. Настане час...
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+4
-2
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
19.01.2022 в 18:13
Нюню,побачимо...чому тоді пизд..ш про бренд старого Металіста?Назви свою іграшку Ярославглист і -вперед
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+8
-6
kapkan (Луганск)
19.01.2022 в 18:11
Как бы кто не говорил, но Ярославский делает куда больше, чем остальные даже на данный момент. Почему ни Десна, ни Карпаты????
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+6
-6
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.01.2022 в 17:57
Який хитровиї.... зроблений жук ! І бренд "сьєсть" і на борги "нє сьєсть"
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+8
-3


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