Поблете: Металлист – клуб с великой историей, мы должны вернуть его прежние позиции

Новичок харьковского "Металлиста" Херонимо Поблете рассказал о своих целях и задачах в новом клубе.

"Я очень счастлив от того, как меня приняла команда. Сейчас самое главное подготовить физическую составляющую, чтобы как можно скорее перейти к непосредственной работе бок о бок с главным тренером.

Мои сильные стороны – игра в опорной зоне как с мячом, так и без него. Готов делать все что угодно, чтобы помочь команде одерживать победы. "Металлист" – клуб с великой историей, поэтому мы должны, как минимум, вернуть его прежние позиции", – сказал Поблете.