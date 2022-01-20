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Поблете: Металлист – клуб с великой историей, мы должны вернуть его прежние позиции
Приятно, что аргентинцы знают историю украинского футбола
metalist.ua
"Я очень счастлив от того, как меня приняла команда. Сейчас самое главное подготовить физическую составляющую, чтобы как можно скорее перейти к непосредственной работе бок о бок с главным тренером.
Мои сильные стороны – игра в опорной зоне как с мячом, так и без него. Готов делать все что угодно, чтобы помочь команде одерживать победы. "Металлист" – клуб с великой историей, поэтому мы должны, как минимум, вернуть его прежние позиции", – сказал Поблете.
Напомним, что аргентинец пришел в харьковский клуб в нынешнее трансферное окно. По данным СМИ, его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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