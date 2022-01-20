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Поблете: Металлист – клуб с великой историей, мы должны вернуть его прежние позиции

Первая лига
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Приятно, что аргентинцы знают историю украинского футбола

Поблете: Металлист – клуб с великой историей, мы должны вернуть его прежние позиции

metalist.ua

Новина українською

Новичок харьковского "Металлиста" Херонимо Поблете рассказал о своих целях и задачах в новом клубе.

"Я очень счастлив от того, как меня приняла команда. Сейчас самое главное подготовить физическую составляющую, чтобы как можно скорее перейти к непосредственной работе бок о бок с главным тренером.

Мои сильные стороны – игра в опорной зоне как с мячом, так и без него. Готов делать все что угодно, чтобы помочь команде одерживать победы. "Металлист" – клуб с великой историей, поэтому мы должны, как минимум, вернуть его прежние позиции", – сказал Поблете.

Напомним, что аргентинец пришел в харьковский клуб в нынешнее трансферное окно. По данным СМИ, его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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В статье: Металлист (Харьков) Херонимо Поблете
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Источник:
ТК Футбол

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