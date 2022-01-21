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Не Металлист. Марлос определился, где продолжит карьеру
Натурализованный украинец, очевидно, попробует свои силы в МЛС
Фото - Олександр Приходько
Бывший полузащитник "Шахтера", "Металлиста" и сборной Украины Марлос близок к тому, чтобы определиться с будущим клубом.
"Я решил играть в Соединенных Штатах Америки, потому что у меня не было предложений от "Атлетико Паранаэнсе". Я расстроен, но, к сожалению, это все, что я могу сказать.
У меня были запросы от "Сан-Паулу", "Атлетико Минейро" и некоторых других бразильских команд. Им всем я отказал. Так бывает, но жизнь продолжается.
Не думаю, что в будущем еще поиграю за "Атлетико Паранаэнсе". Клуб интересовался мной, но когда я приехал, то узнал, что интереса больше нет. В любом случае, я буду поддерживать этот клуб и восхищаться им", - рассказал Марлос.
Марлос покинул "Шахтер" в декабре прошлого года, куда перешел в 2014 году из "Металлиста". В составе "горняков" он провел 287 матчей, в которых отличился 74 голами и 65 ассистами. Также в его активе 12 трофеев: по четыре чемпионства Украины, Кубка Украины и Суперкубка Украины.
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