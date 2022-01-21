Не Металлист. Марлос определился, где продолжит карьеру

Бывший полузащитник "Шахтера", "Металлиста" и сборной Украины Марлос близок к тому, чтобы определиться с будущим клубом.

"Я решил играть в Соединенных Штатах Америки, потому что у меня не было предложений от "Атлетико Паранаэнсе". Я расстроен, но, к сожалению, это все, что я могу сказать.

У меня были запросы от "Сан-Паулу", "Атлетико Минейро" и некоторых других бразильских команд. Им всем я отказал. Так бывает, но жизнь продолжается.

Не думаю, что в будущем еще поиграю за "Атлетико Паранаэнсе". Клуб интересовался мной, но когда я приехал, то узнал, что интереса больше нет. В любом случае, я буду поддерживать этот клуб и восхищаться им", - рассказал Марлос.