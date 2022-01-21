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Не Металлист. Марлос определился, где продолжит карьеру

Первая лига
(1 голосов)

Натурализованный украинец, очевидно, попробует свои силы в МЛС

Не Металлист. Марлос определился, где продолжит карьеру

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера", "Металлиста" и сборной Украины Марлос близок к тому, чтобы определиться с будущим клубом.

"Я решил играть в Соединенных Штатах Америки, потому что у меня не было предложений от "Атлетико Паранаэнсе". Я расстроен, но, к сожалению, это все, что я могу сказать.

У меня были запросы от "Сан-Паулу", "Атлетико Минейро" и некоторых других бразильских команд. Им всем я отказал. Так бывает, но жизнь продолжается.

Не думаю, что в будущем еще поиграю за "Атлетико Паранаэнсе". Клуб интересовался мной, но когда я приехал, то узнал, что интереса больше нет. В любом случае, я буду поддерживать этот клуб и восхищаться им", - рассказал Марлос.

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Марлос покинул "Шахтер" в декабре прошлого года, куда перешел в 2014 году из "Металлиста". В составе "горняков" он провел 287 матчей, в которых отличился 74 голами и 65 ассистами. Также в его активе 12 трофеев: по четыре чемпионства Украины, Кубка Украины и Суперкубка Украины.

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В статье: Марлос Металлист (Харьков)
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Источник:
Superesportes

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Комментарии (3)
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zafo83
21.01.2022 в 13:41
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.01.2022 в 11:31
Соккер играй)))
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-2
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alex.belogubko (одесса)
21.01.2022 в 11:27
в Бразилии платят копейки они к этому не привыкли и в Металлисте не дадут такую зарплату какая была в ШД
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