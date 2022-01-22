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Металлист - Славия София: смотреть онлайн, видеотрансляция
Старт для команды Кучера
Фото: ФК Металлист
Контрольный матч, 22.01.2022
"Металлист" 14:00 "Славия"
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
22.01.2022 в 13:59
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