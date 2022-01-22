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Металлист - Славия София: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Старт для команды Кучера

Металлист - Славия София: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч, 22.01.2022
"Металлист" 14:00 "Славия"

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В статье: Славия (София) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
22.01.2022 в 13:59
Контрольний матч, 22.01.2022"Металіст" 16:00 "Славія" так в 14-00 или 16-00 ??
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