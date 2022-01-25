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Касарес: Вместе с Металлистом хочу пробиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы

Первая лига
(2 голосов)

У новичка харьковчан очень серьезные амбиции

Касарес: Вместе с Металлистом хочу пробиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Новичок харьковского "Металлиста" Хуан Касарес рассказал о своих целях в харьковском клубе.

"Я хочу вместе с командой выйти в Премьер-лигу, и в следующем сезоне пробиться в еврокубки: Лигу Европы или Лигу чемпионов. Я недавно присоединился к команде и практически никого не знаю, но уверен, что очень быстро это исправлю.

Понимаю, что по физическим кондициям я могу немного отставать от команды. Буду упорно работать и планирую поучаствовать в спарринге в конце недели", — сказал Касарес.

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В статье: Металлист (Харьков) Хуан Касарес
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (3)
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Fata Morgana (Запорожье)
25.01.2022 в 10:19
Хотеть не вредно - вредно не хотеть!
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+2
0
Volder (Ков)
25.01.2022 в 10:28
Он вообще в курсе про нюансы из долгами ещё со старого металиста, и что УЕФА может за это наказать новый металист?
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+1
-4
KadimXa (Харьков)
25.01.2022 в 10:36
А какое отношение новый металлист, имеет к долгам старого?
+1
-2


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