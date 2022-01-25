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Касарес: Вместе с Металлистом хочу пробиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы
У новичка харьковчан очень серьезные амбиции
Фото: ФК Металлист
Новичок харьковского "Металлиста" Хуан Касарес рассказал о своих целях в харьковском клубе.
"Я хочу вместе с командой выйти в Премьер-лигу, и в следующем сезоне пробиться в еврокубки: Лигу Европы или Лигу чемпионов. Я недавно присоединился к команде и практически никого не знаю, но уверен, что очень быстро это исправлю.
Понимаю, что по физическим кондициям я могу немного отставать от команды. Буду упорно работать и планирую поучаствовать в спарринге в конце недели", — сказал Касарес.
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