Касарес: Вместе с Металлистом хочу пробиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы

Новичок харьковского "Металлиста" Хуан Касарес рассказал о своих целях в харьковском клубе.

"Я хочу вместе с командой выйти в Премьер-лигу, и в следующем сезоне пробиться в еврокубки: Лигу Европы или Лигу чемпионов. Я недавно присоединился к команде и практически никого не знаю, но уверен, что очень быстро это исправлю.

Понимаю, что по физическим кондициям я могу немного отставать от команды. Буду упорно работать и планирую поучаствовать в спарринге в конце недели", — сказал Касарес.