  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кривбасс досрочно прекратил сотрудничество с защитником
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс досрочно прекратил сотрудничество с защитником

Первая лига
(1 голосов)

Криворожцы продолжают работать над комплектацией состава

Кривбасс досрочно прекратил сотрудничество с защитником

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" по обоюдному согласию сторон досрочно разорвал контракт с 26-летним защитником Игорем Коцюмакой.

Воспитанник криворожского футбола выступал за "Кривбасс" с 2020 года, с момента возрождения клуба. За это время сыграл 16 матчей (13 в чемпионате Второй лиги, 3 в Кубке Украины), забил 1 гол (в Кубке Украины).

Первую половину сезона-2021/2022 Игорь провел в аренде в днепровской "Перемоге": 14 матчей, 1124 минуты, 2 предупреждения. Также он защищал цвета таких клубов как: "Днепр-2", "Скала" Стрый, ровенский "Верес", "Ингулец" Петрово, "Ингулец-2" Петрово и "Горняк" Кривой Рог.

Напомним, ранее красно-белые подписали защитника Глеба Бухала и отпустили защитника Дмитрия Фатеева.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Игорь Коцюмака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...