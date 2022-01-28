Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс досрочно прекратил сотрудничество с защитником
Криворожцы продолжают работать над комплектацией состава
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" по обоюдному согласию сторон досрочно разорвал контракт с 26-летним защитником Игорем Коцюмакой.
Воспитанник криворожского футбола выступал за "Кривбасс" с 2020 года, с момента возрождения клуба. За это время сыграл 16 матчей (13 в чемпионате Второй лиги, 3 в Кубке Украины), забил 1 гол (в Кубке Украины).
Первую половину сезона-2021/2022 Игорь провел в аренде в днепровской "Перемоге": 14 матчей, 1124 минуты, 2 предупреждения. Также он защищал цвета таких клубов как: "Днепр-2", "Скала" Стрый, ровенский "Верес", "Ингулец" Петрово, "Ингулец-2" Петрово и "Горняк" Кривой Рог.
Напомним, ранее красно-белые подписали защитника Глеба Бухала и отпустили защитника Дмитрия Фатеева.
Популярное сейчас
- Базель договорился с Динамо о трансфере Супряги - СМИ
- Металлист завершил первый сбор ничьей, поражение Полесья. Все спарринги клубов Первой лиги
- Динамо завершило сбор ничьей, Барселона возвращает Траоре. Главные новости за 27 января
- Трудности Шевченко, очередной трансфер Руха. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Усик подарил Миколенку перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО