Кривбасс досрочно прекратил сотрудничество с защитником

"Кривбасс" по обоюдному согласию сторон досрочно разорвал контракт с 26-летним защитником Игорем Коцюмакой.

Воспитанник криворожского футбола выступал за "Кривбасс" с 2020 года, с момента возрождения клуба. За это время сыграл 16 матчей (13 в чемпионате Второй лиги, 3 в Кубке Украины), забил 1 гол (в Кубке Украины).

Первую половину сезона-2021/2022 Игорь провел в аренде в днепровской "Перемоге": 14 матчей, 1124 минуты, 2 предупреждения. Также он защищал цвета таких клубов как: "Днепр-2", "Скала" Стрый, ровенский "Верес", "Ингулец" Петрово, "Ингулец-2" Петрово и "Горняк" Кривой Рог.

Напомним, ранее красно-белые подписали защитника Глеба Бухала и отпустили защитника Дмитрия Фатеева.