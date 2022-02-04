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Усик дебютировал в составе Полесья

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Александр отыграл порядка 15 минут

Усик дебютировал в составе Полесья

polissyafc.com

Новина українською

В пятницу, 4 февраля, в Турции стартовал товарищеский турнир Winter Cup. В матче открытия сразились Полесье и Верес.

Поучаствовал в матче и чемпион мира по боксу Александр Усик – он вышел на замену в составе Полесья на 77-й минуте матча, заменив форварда Филиппа Будковского.

Таким образом, известный боксер отыграл на позиции нападающего примерно 15 минут, однаок результативными действиями не отметился.

Отметим, что матч закончился победой Полесья 2:1.

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Александр Усик
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Комментарии (5)
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Dimoncho (Kharkiv)
04.02.2022 в 17:45
Неплохо отыграл. В сборную можно приглашать!
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0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
04.02.2022 в 17:05
Дебіли, хто забивав голи? Чи головне що Усік дєбютіровал?
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0
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.02.2022 в 17:09
этот материал именно по усику, а отчёт о матче смотри в другом!
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+3
0
zhytomircity (Житомир)
04.02.2022 в 17:15
За Ровно вроде Гончаренко с пенальти, могу ошибиться с фамилией. За Полесье Шастал и Янаков.
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0
0
5ata4ok (Харьков)
04.02.2022 в 17:53
"дєбютіровал"-у Тэрнополи уси так пышуть, чы ты одын мовы не знайеш?
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0
-1


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