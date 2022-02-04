Первая лига
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Усик дебютировал в составе Полесья
Александр отыграл порядка 15 минут
polissyafc.com
В пятницу, 4 февраля, в Турции стартовал товарищеский турнир Winter Cup. В матче открытия сразились
Поучаствовал в матче и чемпион мира по боксу Александр Усик – он вышел на замену в составе Полесья на 77-й минуте матча, заменив форварда Филиппа Будковского.
Таким образом, известный боксер отыграл на позиции нападающего примерно 15 минут, однаок результативными действиями не отметился.
Отметим, что матч закончился победой Полесья 2:1.
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Комментарии (5)
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Dimoncho (Kharkiv)
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