Усик дебютировал в составе Полесья

В пятницу, 4 февраля, в Турции стартовал товарищеский турнир Winter Cup. В матче открытия сразились Полесье и Верес.

Поучаствовал в матче и чемпион мира по боксу Александр Усик – он вышел на замену в составе Полесья на 77-й минуте матча, заменив форварда Филиппа Будковского.

Таким образом, известный боксер отыграл на позиции нападающего примерно 15 минут, однаок результативными действиями не отметился.

Отметим, что матч закончился победой Полесья 2:1.