Кучер: Игра команды на Winter Cup? Все нормально, я доволен

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер поделился впечатлениями от игры своей команды в решающем матче Winter Cup 2022 против "Полесья", в котором харьковчане уступили со счетом 0:2 .

"Прежде всего хочу поздравить "Полесье" с победой, они заслуженно выиграли в турнире. Было тяжело, ведь у нас сегодня последний день сборов, мы играли по две игры в день, многие ребята играли сегодня утром. Так что не вижу в поражении никакой проблемы, ребята "наелись" и играли на усталости.

У Пейшото небольшое повреждение, мы решили его поберечь, чтобы не усугубить ситуацию. Игра да Оры? В принципе, я доволен его действиями, он старался делать то, что мы договаривались, перекрывать линию передачи. Конечно, ему нужно время на адаптацию, и мы хотим, чтобы он побыстрее ее прошел.

На Winter Cup мы, прежде всего, хотели сыграть с командами Премьер-лиги и посмотреть себя на их фоне. Мы это увидели и для нас этого достаточно. Впечатления от увиденного? Все отлично. Есть определенные ошибки, будем их исправлять, но в принципе все нормально, я доволен", — сказал Кучер.