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Тренер Полесья: Игры на сборах - это хорошо, но нужно и иногда и тренироваться

Первая лига
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Полесье продолжает работу в Турции

Тренер Полесья: Игры на сборах - это хорошо, но нужно и иногда и тренироваться

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал о тренировочном процессе команды на текущем тренировочном сборе в Турции.

"На этом сборе спаррингов будет меньше, чем на предыдущем. Игры - это хорошо, но нужно и иногда и тренироваться.

После прошлого сбора футболисты отдохнули три дня и приступили к новой тяжелой работе", — сказал Калитвинцев.

Напомним, что на зимний перерыв в Первой лиге "Полесье" ушло на девятом месте в турнирной таблице. Первый матч после паузы команды 19 марта в гостях с "Альянсом".

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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Источник:
ТК Футбол

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