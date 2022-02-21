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Тренер Полесья: Игры на сборах - это хорошо, но нужно и иногда и тренироваться
Полесье продолжает работу в Турции
instagram.com/fcpolissya
Главный тренер "
"На этом сборе спаррингов будет меньше, чем на предыдущем. Игры - это хорошо, но нужно и иногда и тренироваться.
После прошлого сбора футболисты отдохнули три дня и приступили к новой тяжелой работе", — сказал Калитвинцев.
Напомним, что на зимний перерыв в Первой лиге "Полесье" ушло на девятом месте в турнирной таблице. Первый матч после паузы команды 19 марта в гостях с "Альянсом".
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