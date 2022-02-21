Тренер Полесья: Игры на сборах - это хорошо, но нужно и иногда и тренироваться

Главный тренер " Полесья " Юрий Калитвинцев рассказал о тренировочном процессе команды на текущем тренировочном сборе в Турции.

"На этом сборе спаррингов будет меньше, чем на предыдущем. Игры - это хорошо, но нужно и иногда и тренироваться.

После прошлого сбора футболисты отдохнули три дня и приступили к новой тяжелой работе", — сказал Калитвинцев.