Еще в первые дни войны. Директор клуба Первой лиги записался в терроборону

Директор "Полесья" Владимир Загурский присоединился к рядам Территориальной обороны в первые дни войны. В интервью клубной пресс-службе он рассказал о том, как решился взять в руки оружие.

"Заявления на вступление в территориальную оборону с друзьями мы написали на второй день войны. Потому что в первый день был сплошной хаос, никто не понимал где и что. Мы обращались и в первый день, но не было никаких ответов. Во второй день войны мы обратились в мэрию. Мэрия сказала, что все, кто принял решение взять в руки оружие, могут написать заявление и поступать. Собственно на второй день войны мы написали заявления, а на следующий день получили оружие и патроны. Решение принималось быстро. Было ясно понимание, что нужно идти и воевать. Или хотя бы помогать тем, чем можем.

Не хочу, чтобы меня считали Нострадамусом, но то, что россия нападет, было понятно из всех нарративов, со всех позиций, которые выражала российская федерация по Украине. И, по-моему, вопрос войны – это был только вопрос времени. Понятно было, что война будет. Вопрос только - через полгода, через год или через два. Конечно, все надеялись, что это будет какой-то замороженный конфликт, что это не распространится на территорию временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Но случилось так, как случилось.