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Еще в первые дни войны. Директор клуба Первой лиги записался в терроборону

Первая лига
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Владимир Загурский готов защищать Украину

Еще в первые дни войны. Директор клуба Первой лиги записался в терроборону

Фото: facebook.com/fcpolissya

Новина українською

Директор "Полесья" Владимир Загурский присоединился к рядам Территориальной обороны в первые дни войны. В интервью клубной пресс-службе он рассказал о том, как решился взять в руки оружие.

"Заявления на вступление в территориальную оборону с друзьями мы написали на второй день войны. Потому что в первый день был сплошной хаос, никто не понимал где и что. Мы обращались и в первый день, но не было никаких ответов. Во второй день войны мы обратились в мэрию. Мэрия сказала, что все, кто принял решение взять в руки оружие, могут написать заявление и поступать. Собственно на второй день войны мы написали заявления, а на следующий день получили оружие и патроны. Решение принималось быстро. Было ясно понимание, что нужно идти и воевать. Или хотя бы помогать тем, чем можем.

Не хочу, чтобы меня считали Нострадамусом, но то, что россия нападет, было понятно из всех нарративов, со всех позиций, которые выражала российская федерация по Украине. И, по-моему, вопрос войны – это был только вопрос времени. Понятно было, что война будет. Вопрос только - через полгода, через год или через два. Конечно, все надеялись, что это будет какой-то замороженный конфликт, что это не распространится на территорию временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Но случилось так, как случилось.

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Думаю, что ничего не бывает просто так и случайно. Значит, так и должно было быть. И на сегодняшний день нет никакого другого решения, как только победить. Если мы проигрываем, то проиграют все. Потому что война не идет между двумя соседними странами. На самом деле сейчас идет война ценностей, война двух противоположных цивилизаций. И, если сегодня проиграть, можно забыть о своей Родине на долгое время. Потому такой вопрос даже и не стоит. На сегодняшний день совершенно понятно, что оккупировать страну полноценно враг не сможет. Не сможет контролировать людей, вышедших и каждый по мере своих возможностей, по мере своих убеждений защищает свою Родину. Поэтому у нас один путь и одна цель – победа любой ценой.

Но после этой победы Украина будет иметь огромное влияние в мировой политике. Поэтому мы однозначно живем в большое историческое время и дай Бог, чтобы мы увидели великую, восстановленную и новую Украину", – сказал Загурский.

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В статье: Полесье (Житомир) Владимир Загурский
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Источник:
ФК Полесье

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