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Красников: Как Ярославский переживает войну? Создает фонд и остается оптимистом

Первая лига
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Президент "Металлиста" помогает родному городу

Красников: Как Ярославский переживает войну? Создает фонд и остается оптимистом

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, как президент клуба Александр Ярославский переживает войну в Украине.

"Думаю, сейчас нет ни одного человека, который бы не переживал о происходящем. Когда видишь, что сделали с нашим красавцем Харьковом, самым красивым городом не только в Украине, это никого не оставляет равнодушным.

Но он оптимист, он создает этот фонд (по возрождении Харькова – прим.). Мы молимся Богу, чтобы все это закончилось максимально быстро, чтобы на нашу землю пришел мир", – сказал Красников.

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В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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