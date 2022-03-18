Красников: Как Ярославский переживает войну? Создает фонд и остается оптимистом

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, как президент клуба Александр Ярославский переживает войну в Украине.

"Думаю, сейчас нет ни одного человека, который бы не переживал о происходящем. Когда видишь, что сделали с нашим красавцем Харьковом, самым красивым городом не только в Украине, это никого не оставляет равнодушным.

Но он оптимист, он создает этот фонд (по возрождении Харькова – прим.). Мы молимся Богу, чтобы все это закончилось максимально быстро, чтобы на нашу землю пришел мир", – сказал Красников.