Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красников: Как Ярославский переживает войну? Создает фонд и остается оптимистом
Президент "Металлиста" помогает родному городу
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, как президент клуба Александр Ярославский переживает войну в Украине.
"Думаю, сейчас нет ни одного человека, который бы не переживал о происходящем. Когда видишь, что сделали с нашим красавцем Харьковом, самым красивым городом не только в Украине, это никого не оставляет равнодушным.
Но он оптимист, он создает этот фонд (по возрождении Харькова – прим.). Мы молимся Богу, чтобы все это закончилось максимально быстро, чтобы на нашу землю пришел мир", – сказал Красников.
Популярное сейчас
- Фактор Ярмоленко. ВИДЕО, как Вест Хэм прошел Севилью благодаря голу украинца
- Разблокировать Мариуполь украинской армии поможет белорусский батальон
- Источник: россия передвинула свою артиллерию поближе к Киеву. Будет попытка осады
- Красников: Следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине