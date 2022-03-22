Гендиректор Кривбасса рассказал о переезде воспитанников в Испанию

Генеральный директор криворожского "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о том, как благодаря координатору клубной Академии Хорхе Лопесу удается вывозить в Испанию юных футболистов команды.

"Нападение россии на нашу мирную, могущественную Украину стало для всех шокирующим шагом со стороны оккупантов. Террор, который рашисты наносят мирному населению, навеки останется кровавым пятном в истории россии. Не простим. Я родом из Донбасса, и с болью в сердце переживаю агрессию россии еще с 2014 года. Футболисты "Кривбасса" отдают часть зарплаты на нужды украинской армии, и мы не остаемся в стороне, помогая чем можем. Пока договариваемся с футбольными клубами всей Прибалтики о предоставлении финансовой и гуманитарной помощи Украине. Многие клубы из Эстонии уже оказывают помощь украинским беженцам.

Война застала нашу молодежку на соборах в Мункаче, на Западной Украине. Хочу выразить большую благодарность руководству Мункача, что позволило команде остаться. Академия Мункач предоставила крышу над головой в дальнейшем многим людям, которые уезжали за границу или возвращались в Украину. Координатор Академии Кривбасса Хорхе Лопес до начала войны находился в Кривом Роге, работал. На следующий день, 25 февраля, Хорхе вместе с собственным переводчиком Максимом сдавал кровь для украинцев в центре переливания крови.

Позже Федерация футбола Испании организовала ему выезд в Испанию. И уже дома Хорхе сразу же занялся вопросами переезда воспитанников Академии "Кривбасса". Теперь можно говорить об успешном переезде команды U-19, футболистов моложе 18 лет. Большое количество наших воспитанников остановилось в городе Уэска, на базе одноименной команды. Также благодаря помощи Хорхе Лопеса наши футболисты уже тренируются в таких клубах как "Валенсия", "Леванте", "Вильярреал", "Райо Вальекано".

С момента нападения российских убийц на Украину Хорхе каждый день занимается вопросами переезда, размещения, адаптации и вовлечение всех наших воспитанников в тренировочный процесс этих клубов. То есть, его роль в этом вопросе просто безгранична. И наша благодарность не знает предела. В дальнейшем мы с помощью Хорхе планируем организовать переезд в Испанию для продолжения тренировочного процесса детей всех возрастов Академии "Кривбасса". Мы также работаем 24/7, чтобы перевезти максимально возможное количество наших юных футболистов.

Хотим, чтобы даже в условиях войны россии против нашего государства дети Академии могли продолжать заниматься футболом, любимым делом, не останавливались и развивались. Дети не должны видеть войну, не должны видеть происходящее", - сказал Баенко.