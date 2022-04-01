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За Альянс сыграть не успел. Полузащитник с опытом игры в УПЛ отправился в Казахстан
Очередной минус один
Фото: ФК Львов
Из-за нападения рф на Украину отечественные игроки продолжают трудоустраиваться за рубежом.
Опытный Иван Брикнер нашел себе новую команду. По официальным данным хавбек пополнил состав клуба "Жетысу". Другие детали сделки остаются неизвестными.
До последнего времени Брикнер защищал цвета ФК "Львов", однако зимой отправился в Первую лигу, где его подписал "Альянс". Увы, но дебютировать за команду он не успел.
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