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За Альянс сыграть не успел. Полузащитник с опытом игры в УПЛ отправился в Казахстан

Первая лига
(1 голосов)

Очередной минус один

За Альянс сыграть не успел. Полузащитник с опытом игры в УПЛ отправился в Казахстан

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

Из-за нападения рф на Украину отечественные игроки продолжают трудоустраиваться за рубежом.

Опытный Иван Брикнер нашел себе новую команду. По официальным данным хавбек пополнил состав клуба "Жетысу". Другие детали сделки остаются неизвестными.

До последнего времени Брикнер защищал цвета ФК "Львов", однако зимой отправился в Первую лигу, где его подписал "Альянс". Увы, но дебютировать за команду он не успел.

За всеми переходами военного периода вы можете следить здесь.

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В статье: Иван Брикнер Жетысу (Талдыкорган) Альянс (Липовая Долина)
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