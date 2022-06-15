Легионер Металлиста: Харьков - это жемчужина Украины, скучаю и уверен, что скоро мы все будем вместе

Легионер харьковского "Металлиста" Матеус Пейшото дал комментарий пресс-службе клуба.

"Три провел в Бразилии, этот период был очень трудный для меня, ведь пришлось восстанавливаться после травмы, полученной в предсезонке. Я снова начал играть лишь несколько дней назад и очень счастлив. Моя семья сыграла очень важную роль в этом процессе. Также благодарен клубу "Сеара", в котором я сейчас нахожусь. Здесь мне предоставили все условия, чтобы я смог оправиться от травмы и снова играть.

Часто общаюсь с Демченко, Бодей Богдан (Порох), Риаскосом, а также с вице-президентом Евгением Красниковым. Но безумно скучаю по всем ребятам из клуба, ведь мы успели стать одной большой семьей.

Я получаю много сообщений от фанатов, особенно в Инстаграме. Всегда стараюсь обращать внимание, отвечать. Стараюсь говорить, что скоро все придет в норму и все будет хорошо. Мы переживаем трудное время, но мы обязательно выберемся из всего этого и снова будем вместе. Я люблю Харьков! Я хочу вернуться в "Металлист" и в Харьков, ведь мы с семьей успели влюбиться в этот город и в людей, которые в нем живут.

Украина — огромная, яркая страна, наполненная людьми с большими сердцами. Эти люди сохраняют в себе жизнерадостность, несмотря на все невзгоды. А Харьков — это жемчужина Украины. С первого взгляда меня покорил этот город и, конечно же, его главный стадион. Футбол на "Металлисте" — это страстное зрелище. Стадион всегда был полон в дни матчей и отчаянно поддерживал нашу команду. Я больше всего хочу, чтобы все это поскорее закончилось, мы вернулись и снова радовали жителей Украины и харьковчан. Я скучаю и уверен, что скоро мы все будем вместе!", - заявил Пейшото.