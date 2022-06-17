На него есть большой спрос. Металлист может потерять основного хавбека

Полузащитник "Металлиста" Вячеслав Танковский летом может сменить клуб, сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, сразу несколько украинских футболистов харьковской команды могут оказаться в других командах. Среди них называется Танковский, на которого сейчас большой спрос.

26-летний полузащитник - воспитанник "Шахтера" в системе которого находился с 2008 года. Основным игроком он так и не стал, проведя за "горняков" 8 матчей. Большую часть времени Вячеслав провел в арендах за "Зарю", "Мариуполь" и киевский "Арсенал".

В составе "Металлиста" хавбек выступает с августа прошлого года. В сезоне-2021/22 Первой лиги он отыграл 12 матчей и оформил 2 ассиста.