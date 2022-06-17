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На него есть большой спрос. Металлист может потерять основного хавбека

Первая лига
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26-летний украинец может оказаться в другой команде

На него есть большой спрос. Металлист может потерять основного хавбека

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Вячеслав Танковский летом может сменить клуб, сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, сразу несколько украинских футболистов харьковской команды могут оказаться в других командах. Среди них называется Танковский, на которого сейчас большой спрос.

26-летний полузащитник - воспитанник "Шахтера" в системе которого находился с 2008 года. Основным игроком он так и не стал, проведя за "горняков" 8 матчей. Большую часть времени Вячеслав провел в арендах за "Зарю", "Мариуполь" и киевский "Арсенал".

В составе "Металлиста" хавбек выступает с августа прошлого года. В сезоне-2021/22 Первой лиги он отыграл 12 матчей и оформил 2 ассиста.

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В статье: Вячеслав Танковский Металлист (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке

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