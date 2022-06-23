Хобленко: После начала войны пришлось уехать в Эстонию, но сейчас хочу играть только в Кривбассе

Форвард "Кривбасса" Алексей Хобленко поделился ожиданиями перед новым сезоном.

"Когда началась война, к сожалению, мне пришлось уехать в Эстонию, чтобы тренироваться и получать игровую практику. И это мне помогло, ведь сейчас я нахожусь в неплохой форме. Теперь вернулся в Украину и хочу играть в футбол только в "Кривбассе". В новом сезоне УПЛ будем показывать хороший футбол, чтобы дать возможность защитникам нашей страны немного отвлечься от того, что сейчас происходит в нашей стране.

Вернидуб? Наши пути пересекались, но в разных командах. Я играл против "Зари", стиль игры которой при Вернидубе мне всегда импонировал. Юрий Николаевич создал там хороший боевой коллектив, каждый сезон боровшийся за медали. Наш новый тренер – к тому же очень хороший мужчина и то, что он в сложное для Украины время вернулся и вступил в ряды ВСУ, его прекрасно характеризует как мужественную личность.

Вместе с партнерами мы договорились помогать нашим воинам денежными средствами: и через волонтеров, и лично. Главное – победа Украины над врагом. Слава Украине!", - заявил Хобленко.

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Скорее всего, со следующего сезона "Кривбасс" будет играть в УПЛ.