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Первый летний новичок для Вернидуба. Кривбасс подписал чемпиона мира
В новой команде футболист будет играть под 18-м номером
Фото: ФК Кривбасс
Первым летним новичком "Кривбасса" стал нападающий Денис Устименко. Контракт с 23-летнего футболистом рассчитан на 3 года, сообщает пресс-служба криворожского клуба.
Предыдущим клубом Устименко была "Александрия", которую он покинул в начале июня в связи с истечением срока трудового соглашения. В прошлом сезоне он отыграл 15 матчей за "горожан", отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
В новой команде нападающий будет играть под номером 18.
Отметим, что в 2019 году Денис в составе сборной Украины U-20 стал победителем чемпионата мира.
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