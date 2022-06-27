Первый летний новичок для Вернидуба. Кривбасс подписал чемпиона мира

Первым летним новичком "Кривбасса" стал нападающий Денис Устименко. Контракт с 23-летнего футболистом рассчитан на 3 года, сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Предыдущим клубом Устименко была "Александрия", которую он покинул в начале июня в связи с истечением срока трудового соглашения. В прошлом сезоне он отыграл 15 матчей за "горожан", отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В новой команде нападающий будет играть под номером 18.

Отметим, что в 2019 году Денис в составе сборной Украины U-20 стал победителем чемпионата мира.