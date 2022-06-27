  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первый летний новичок для Вернидуба. Кривбасс подписал чемпиона мира
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый летний новичок для Вернидуба. Кривбасс подписал чемпиона мира

Первая лига
(1 голосов)

В новой команде футболист будет играть под 18-м номером

Первый летний новичок для Вернидуба. Кривбасс подписал чемпиона мира

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Первым летним новичком "Кривбасса" стал нападающий Денис Устименко. Контракт с 23-летнего футболистом рассчитан на 3 года, сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Предыдущим клубом Устименко была "Александрия", которую он покинул в начале июня в связи с истечением срока трудового соглашения. В прошлом сезоне он отыграл 15 матчей за "горожан", отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В новой команде нападающий будет играть под номером 18.

Отметим, что в 2019 году Денис в составе сборной Украины U-20 стал победителем чемпионата мира.

Читайте такжеВернидуб: Очень хочу, чтобы новый сезон УПЛ мы провели в Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Денис Устименко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде