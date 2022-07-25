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Оболонь усилилась опытным кипером, который не заиграл в Вересе
Из УПЛ в Первую лигу
Фото: ФК Оболонь
Киевская "Оболонь" провернула новый летний трансфер.
Состав команды усилил 33-летний вратарь Артем Кичак. Контракт с опытным кипером, если верить порталу TransferMarkt, подписан на один год.
Последним клубом в карьере Кичака был "Вересе", где он проиграл конкуренцию Когуту - на счете Артема лишь три игры за полгода. Также вратарь поиграл за "Олимпик", "Динамо", "Волынь" и "МТК Будапешт".
Напомним, что в следующем сезоне "Оболонь" будет играть в Первой лиге.
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