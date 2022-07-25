  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Оболонь усилилась опытным кипером, который не заиграл в Вересе
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь усилилась опытным кипером, который не заиграл в Вересе

Первая лига
(1 голосов)

Из УПЛ в Первую лигу

Оболонь усилилась опытным кипером, который не заиграл в Вересе

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

Киевская "Оболонь" провернула новый летний трансфер.

Состав команды усилил 33-летний вратарь Артем Кичак. Контракт с опытным кипером, если верить порталу TransferMarkt, подписан на один год.

Последним клубом в карьере Кичака был "Вересе", где он проиграл конкуренцию Когуту - на счете Артема лишь три игры за полгода. Также вратарь поиграл за "Олимпик", "Динамо", "Волынь" и "МТК Будапешт".

Напомним, что в следующем сезоне "Оболонь" будет играть в Первой лиге.

Читайте такжеОболонь официально продлила контракт с главным тренером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кичак Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Оболонь

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде