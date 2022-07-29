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Оболонь продлила сотрудничество с полузащитником команды

Первая лига
(2 голосов)

Футболист остается в клубе еще на один сезон

Оболонь продлила сотрудничество с полузащитником команды

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Оболонь" объявила о продлении сотрудничества с полузащитником команды Дмитрией Олейником.

Новое соглашение 29-летнего украинца рассчитано до 30 июня 2023 года, сообщает пресс-служба "бело-зеленых". Всего в составе "пивоваров" Дмитрий выступает с лета 2021 года и сыграл за клуб 9 матчей.

”Хочу поблагодарить руководство клуба и тренеров за доверие, верю в наши цели, будем делать все, чтобы радовать наших болельщиков в каждом туре! Верю в победу Украины!”, - сказал Олейник в интервью клубной пресс-службе.

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В статье: Оболонь (Киев) Дмитрий Олейник
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Источник:
ФК Оболонь

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