Оболонь продлила сотрудничество с полузащитником команды

"Оболонь" объявила о продлении сотрудничества с полузащитником команды Дмитрией Олейником.

Новое соглашение 29-летнего украинца рассчитано до 30 июня 2023 года, сообщает пресс-служба "бело-зеленых". Всего в составе "пивоваров" Дмитрий выступает с лета 2021 года и сыграл за клуб 9 матчей.

”Хочу поблагодарить руководство клуба и тренеров за доверие, верю в наши цели, будем делать все, чтобы радовать наших болельщиков в каждом туре! Верю в победу Украины!”, - сказал Олейник в интервью клубной пресс-службе.