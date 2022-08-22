Нива Т перед стартом нового сезона усилилась сразу тремя новичками

Тернопольская "Нива" объявила о подписании защитника Александра Дударенко, полузащитника Арсентия Дорошенко и защитника Олега Соколова.

Детали соглашений новичков с клубом остаются неизвестными.

Дударенко известен по выступлениям за "Верес", "Нива" (Винница) и львовские "Карпаты". Дорошенко ранее поиграл за "Колос", "Подолье" и краматорский "Авангард". Соколов защищал цвета "Александрии" и "Левого Берега".

Известен выбор номеров игроками. Соколов взял 3-й, Дорошенко выбрал 30-ку, а Дударенко будет выступать с цифрой 21 на спине.

В новом сезоне тернопольский клуб сыграет в группе А Первой лиги. Старт чемпионата намечен на 27 августа.