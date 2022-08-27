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Первая лига. Гол+пас Будковского и разгромная победа Полесья во Франковске
Житомиряне не увидели проблем в стартовой игре чемпионата
Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
"Полесье" одержало разгромную победу в премьерном поединке нового чемпионата Первой лиги против "Прикарпатья". Житомиряне отличились сегодня трижды, а свои ворота оставили на замке.
Главным действующим лицом в двух первых голах стал один из самых звездных игроков нынешнего Пердива, Филипп Будковский. Правда, когда Шаповал простреливал с левого края штрафной на линию вратарской, форварду нужно было просто не промазать мимо ворот, ведь находился он без опеки. После Будковский уже сам ассистировал - с разворота нападающий отдал передачу к левой стойке, где с метра замкнул Шастал. Третий гол еще в первом тайме забил Козак: Грицук черпачком забросил, Артем между ног защитника пробил поближе к правой стойке ворот.
В следующем туре "Полесье" снова будет играть на выезде. Команду Юрия Калитвинцева ожидает гостевая встреча с "Эпицентром" в Каменце-Подольском. "Прикарпатье" же будет противостоять "Мариуполю".
Первая лига. 1-й тур
"Прикарпатье" – "Полесье" 0:3
Голы: Будковский 9, Шастал 23, Казак 35
"Прикарпатье": Пицан, Пыско (Бучакчийский 63), Савошко, Француз, Аксенов, Титаевский, Цюцюра (Кузьмин 46), Сондей (Рудюк 46), Стадник (Борисевич 36), Оринчак, Барчук (Дитко 83)
"Полесье": Кудрик, Гитченко, Кушниренко, Червак, Морозко (Микитюк 88), Шаповал (Власюк 88), Огиря, Шастал (Янаков 46), Казак (Чередниченко 68), Грицук, Будковский
Предупреждение: Кузьмин 53 – Янаков 62, Червак 82
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