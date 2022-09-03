Первая лига. Полтава стартует с поражения Оболони

В то время как на "Олимпийском" в Киеве "Ворскла" проводила матч УПЛ против "Металлиста 1925", на севере нашей столицы встречались "Оболонь" и другой представитель этого региона – СК "Полтава". Что интересно, оба представителя Полтавщины проиграли в один мяч, пропустив решающий гол в последние минуты.

Именно полтавчане открыли счет во встрече. Для дебютного результативного удара на новом уровне им понадобилось 11 минут: подача с углового пошла на ближнюю штангу, Щербак продолжил дальше, Томенко остался без присмотра и забил. Но преимущество было недолгим: "пивовары" отобрали мяч на чужой половине, кажется, Слободян мягко забросил в штрафную, а там опытный Батальский добежал до мяча быстрее соперников и отправил его мимо голкипера. Еще до перерыва полтавчане могли снова выходить вперед, однако за хозяев сыграл каркас ворот.

Во второй 45-минутке соперники перешли от футбола к борьбе, где сильнее оказались киевляне - именно они создали лучший момент тайма. После подачи с левого края от дальней стойки к противоположной части каркаса ворот мяч сбросил Слободян, однако Прокопенко, похоже, не ожидал такого, поэтому с метра попасть в створ не смог. Но "Оболонь" победу все же вырвала. Снова помог высокий прессинг, отбор, прострел Груши и замыкание Краснопира.

2:1 - "Оболонь" пока идет без поражений, а "Полтава" в дебютном для себя матче Первой лиги терпит досадное поражение.

Первая лига. 2-й тур

"Оболонь" – "Полтава" 2:1

Голы: Батальский 23, Краснопир 90 – Томенко 11

"Оболонь": Федоривский, Осман, Бородай, Терехов (Лукьянчук 46), Фатеев, Мороз (Корохов 59), Покотилюк (Косовский 46), Прокопенко, Слободян (Олейник 83), Краснопир, Батальский (Груша 46)

"Полтава": Вичный, Савенков, Томенко (Даниленко 46), Таранушич, Бужин, Коваленко (Гайван 74), Копытов (Пастухов 83), Бычков, Щербак, Костенко (Горжуй 46), Стрельцов

Предупреждение: Прокопенко 34, Покотилюк 41, Федоривский 90+3 - Коваленко 62