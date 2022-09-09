Головко встречается с Нагорняком, Горняк-Спорт наконец-то стартует. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Тур Первой лиги продлится в субботу. Нас ожидают по два матча в каждой из двух групп. Главной встречей игрового дня назовем поединок на Киевщине, где будут встречаться "Диназ" Александра Головко и "Эпицентр" Сергея Нагорняка.

Группа А

"Диназ" - "Эпицентр"

10.09.2022 Демидов. Стадион "Диназ"

Обе команды проводят свой дебютный сезон в Первой лиге. Впечатления пока похожи: не проваливаются, но и особо не выделяются. "Диназ" за две встречи набрал два очка после ничьих с "Нивой" и "Буковиной". В Черновцах неделю назад было труднее, ведь большую часть игры приходилось работать без мяча, но устоять удалось. Каменчане начали сезон с победы над той же "Буковиной", а в минувшие выходные дали бой "Полесью". Команде Сергея Нагорняка удалось попортить нервы фавориту, но победу одержала команда с более высоким индивидуальным уровнем.

"Полесье" - "Мариуполь"

10.09.2022

Шесть очков в двух матчах, казалось, не оставляют особых поводов для критики "Полесья", но пока подопечные Юрия Калитвинцева выглядят тяжеловато. То ли еще не вкатились в сезон (хотя одними из первых начали подготовку к нему), то ли не сыгрались еще. Но констатируем: житомиряне в стартовом поединке победили "Прикарпатье" фактически стоя, а с "Эпицентром" после этого пришлось хорошо помучиться, но все же свой второй гол в той игре удалось найти. Что касается "Мариуполя", то место в нижней части таблицы не должно удивлять: у Олега Красноперова молодая команда, которая и во Второй лиге год назад даже близко не была среди лидеров, а сейчас привыкает к более сильным соперникам и еще вынуждена играть далеко от родного дома.

Группа Б

"Чернигов" - "Оболонь"

10.09.2022 Чернигов. Стадион "Юность"

Меньше игр за черниговцев в нынешней Первой лиге сыграл только "Горняк-Спорт", еще вообще не игравший из-за постоянного запрета на проведение матчей от Полтавской ОВА. В первом туре "Чернигов" встречался со "Скоруком" и, положа руку на сердце, должен был уступать. Однако проявили характер и нашли шанс, когда соперник потерял бдительность. После этого была затяжная пауза как раз из-за несыгранного матча с "Горняком-Спортом". У "Оболони" уже две встречи в активе и результаты в целом приемлемые. В первой из них в Черкассах отстояли ничью из "ЛНЗ", а дальше на жилах вытянули победу над "Полтавой" - эти три очка также упали не без доли везения, но, как известно, везет сильнейшим.

"Скорук" - "Горняк-Спорт"

10.09.2022

Похоже, с третьей попытки команда Игоря Жабченко все-таки начнет для себя чемпионат. Напомним, что две предыдущие игры "горняки" должны были играть на родной Полтавщине, но не получали разрешения от местной военной администрации. Сейчас оно не нужно, потому что матч выездной. Будет он фактически выездным и для "Скорука", ведь в Никополе из-за постоянных обстрелов из РСЗО со стороны русни никто играть не позволит. "Аграрии" в двух предыдущих играх взяли всего один балл. Против "Чернигова" при почти тотальном преимуществе никопольцы сами должны себя винить, что не выиграли, а против "Кременя" всех собак сбросили на арбитров, которые уже на пятнадцатой минуте оставили "Скорук" в меньшинстве.