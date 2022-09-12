Усик: Хочу сыграть в УПЛ за Полесье

Чемпион мира в супертяжелом весе боксер Александр Усик рассказал о своей мечте, которая тесно связана с футболом.

Напомним, что ранее супертяж посетил матч Первой лиги между "Полесием" и "Мариуполем".

"Я очень хочу сыграть в УПЛ. У меня уже одна детская мечта, она сбылась. Я играл в Турции за профессиональную футбольную команду "Полесье". А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью, - Высшая лига. И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в Высшей лиге. Я буду готовиться к Высшей лиге, я немного сброшу весы, чтобы быть скорее на поле не руками, а ногами быстрее. Да, центральный нападающий, но могу по всему полю бегать. Будковскому не за что волноваться. Когда мы играли в Турции, я Филиппа заменил. Можно и в два форварда сыграть", - рассказал Усик.

Напомним, что после 3-х туров Первой лиги "Полесье" в своей группе (вместе с "Карпатами") возглавляет турнирную таблицу.