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Усик: Хочу сыграть в УПЛ за Полесье

Первая лига
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Усик: Хочу сыграть в УПЛ за Полесье

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе боксер Александр Усик рассказал о своей мечте, которая тесно связана с футболом.

Напомним, что ранее супертяж посетил матч Первой лиги между "Полесием" и "Мариуполем".

"Я очень хочу сыграть в УПЛ. У меня уже одна детская мечта, она сбылась. Я играл в Турции за профессиональную футбольную команду "Полесье".

А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью, - Высшая лига. И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в Высшей лиге. Я буду готовиться к Высшей лиге, я немного сброшу весы, чтобы быть скорее на поле не руками, а ногами быстрее.

Да, центральный нападающий, но могу по всему полю бегать. Будковскому не за что волноваться. Когда мы играли в Турции, я Филиппа заменил. Можно и в два форварда сыграть", - рассказал Усик.

Напомним, что после 3-х туров Первой лиги "Полесье" в своей группе (вместе с "Карпатами") возглавляет турнирную таблицу.

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Усик
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Источник:
Footbal Hub

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