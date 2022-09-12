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Усик: Хочу сыграть в УПЛ за Полесье
Все возможно
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Чемпион мира в супертяжелом весе боксер Александр Усик рассказал о своей мечте, которая тесно связана с футболом.
Напомним, что ранее супертяж
"Я очень хочу сыграть в УПЛ. У меня уже одна детская мечта, она сбылась. Я играл в Турции за профессиональную футбольную команду "Полесье".
А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью, - Высшая лига. И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в Высшей лиге. Я буду готовиться к Высшей лиге, я немного сброшу весы, чтобы быть скорее на поле не руками, а ногами быстрее.
Да, центральный нападающий, но могу по всему полю бегать. Будковскому не за что волноваться. Когда мы играли в Турции, я Филиппа заменил. Можно и в два форварда сыграть", - рассказал Усик.
Напомним, что после 3-х туров Первой лиги "Полесье" в своей группе (вместе с "Карпатами") возглавляет турнирную таблицу.
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