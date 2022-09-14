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Известно, кто будет временно исполнять обязанности главного тренера Нивы Т

Первая лига
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Клуб ищет нового наставника после ухода Купцова

Известно, кто будет временно исполнять обязанности главного тренера Нивы Т

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Спортивный директор тернопольской "Нивы" Сергей Задорожный будет временно исполнять обязанности главного тренера команды в ближайших матчах. Об этом пишет Sport Arena.

Накануне стало известно, что клуб расторг контракт по согласию сторон с главным тренером Андреем Купцовым и его помощником Виталием Перваком. Руководство "Нивы" занято поисками нового наставника для команды.

46-летний Задорожный перешел в тернопольский клуб в конце 2020 года. Прошлой осенью он уже исполнял обязанности главного тренера после ухода Игоря Климовского.

"Нива" занимает 6-е место в группе А Первой лиги, набрав одно очко в трех матчах. В следующем поединке тернополяне примут "Полесье" 17 сентября.

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В статье: Сергей Задорожный Нива (Тернополь)
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Источник:
Sport Arena

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