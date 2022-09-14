Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, кто будет временно исполнять обязанности главного тренера Нивы Т
Клуб ищет нового наставника после ухода Купцова
Фото: із відкритих джерел
Спортивный директор тернопольской "Нивы" Сергей Задорожный будет временно исполнять обязанности главного тренера команды в ближайших матчах. Об этом пишет Sport Arena.
Накануне стало известно, что клуб расторг контракт по согласию сторон с главным тренером Андреем Купцовым и его помощником Виталием Перваком. Руководство "Нивы" занято поисками нового наставника для команды.
46-летний Задорожный перешел в тернопольский клуб в конце 2020 года. Прошлой осенью он уже исполнял обязанности главного тренера после ухода Игоря Климовского.
"Нива" занимает 6-е место в группе А Первой лиги, набрав одно очко в трех матчах. В следующем поединке тернополяне примут "Полесье" 17 сентября.
Популярное сейчас
- Несостоявшийся динамовский хоббит. Лиэль Абада и Селтик способны убежать от Шахтера
- Любители, Арруабарена и вулканическая пыль: три перекрестка Роберта Левандовского
- Вынужденная мера. Клуб Миколенко подписал экс-голкипера Лестера
- Усик: Хочу сыграть в УПЛ за Полесье
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО