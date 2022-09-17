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Оболонь взяла в аренду нападающего Черноморца Максима Ермоленко

Первая лига
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Ранее форвард играл за Металлист, Металлист 1925 и Краматорск

Оболонь взяла в аренду нападающего Черноморца Максима Ермоленко

Фото: Неофициальный сайт ФК Металлист 1925 Харьков

UA-Футбол
Новина українською

Киевская "Оболонь" официально объявила о заключении арендного соглашения с одесским "Черноморцем". Команда подписала на текущий сезон нападающего Максима Ермоленко.

"Оболонь" сообщает, что игрок взял себе 11 номер. Ранее Ермоленко успел поиграть за харьковские "Металлист" и "Металлист 1925", а также за "Краматорск". Вот что он сам сказал о переходе в киевскую команду:

"Доволен стать частью команды ФК "Оболонь". Это очень хорошая и амбициозная команда! Буду пытаться делать все зависимое от себя в пользу команды и выполнять задачи, поставленные руководством клуба. Я очень благодарен нашим ВСУ за то, что защищают нашу страну и благодаря им в нашей стране живет футбол".

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В статье: Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) Максим Ермоленко
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