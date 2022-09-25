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Чернигов - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра дня в Первой лиге
Фото: ФК Чернігів / Автор невідомий
Черкащане по итогам текущего тура Первой лиги могут обойти по дополнительным показателям "Оболонь" и выйти на первое место в таблице группы Б. Однако вряд ли "Чернигов", который в прошлом туре уже одного из лидеров чемпионата - "Металлург" - побеждал, готов сдаться фавориту без боя. К тому же, "желто-черные тигры" в текущем сезоне дома еще не побеждали, и для них это дополнительная мотивация.
Первая лига. 5-й тур
25 сентября. Чернигов. Начало в 12:00
"Чернигов" - "ЛНЗ"
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