Чернигов - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Черкащане по итогам текущего тура Первой лиги могут обойти по дополнительным показателям "Оболонь" и выйти на первое место в таблице группы Б. Однако вряд ли "Чернигов", который в прошлом туре уже одного из лидеров чемпионата - "Металлург" - побеждал, готов сдаться фавориту без боя. К тому же, "желто-черные тигры" в текущем сезоне дома еще не побеждали, и для них это дополнительная мотивация.

Первая лига. 5-й тур

25 сентября. Чернигов. Начало в 12:00

"Чернигов" - "ЛНЗ"